دوو پارچە شیعر
کەی تـیەیدنـەو وەلای دڵـم ئـەسـر چـەوەیلم بسـڕید؟
وە ژێر چـەو سـەیلـم بـکەی نـاوەم وە نـازەو بـچـڕید؟
تِ بـخـوەنـی م بـخـەنـم بــلـوور وە بـەزمـد بــژەنــم.
خـەرمـان زوڵـفـد شەن بـکەم پەردەێ خەیـاڵـم بــدڕید؟
مـەیلـەم وە جـێ تـەنـیا مـرم وە شـوون ت بـاڵـەو گرم.
دی هـامـشـوو لێـم قـت نـەکـە.ئـەڕا وە مـاڵـم پـا بـڕید؟
ئـارام ئـسڵام ئـابادی
لە خزم و لە خیش بڕیامە ئەزیزم
من لە بێخ و بەن ڕمیامە ئەزیزم
نەنووڕن وە پێم بزگەخەنی کەم
من لە دەڕۊنەو کوشیامە ئەزیزم
من وێنەی دارەگان خورمای قەسرم
وەئاگر کین سزیامە ئەزیزم
وە زەخم زوان وە تانەو لوورە
چۊ نان ساجی برشیامە ئەزیزم
دی نەمەنێە ئازای لە سوقانم
ت چوە زانی چۊ کوشیامە ئەزیزم
لە پەنجەێ پا تا تەوق سەر هەر ژانم
نیەزانم چۊ کەفتم وەی دامە ئەزیزم
دەرد بێ دەرمان دەردیل کاری
چۊ داوەڵ وەشک وەسامە ئەزیزم
لە ڕووژ ئەزەڵ چارەم وەی جورە
من لە مناڵی خەم هاوسامە ئەزیزم
هەسرەت دی بەخەف شەوار دایدە سەر
خوسەیلد ناپوخت و خامن ئەزیزم
شاعێر هەسرەت