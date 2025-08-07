دوو پارچە شیعر
هاتمــــــە بنیشم ساتێ لە پاێ باخد
شەکەتــی دەر بکەم لە ساێ چەرداخد
بیل تابنـــــــــــووڕم وە نــاز چەوەد
بوو بکەم گوڵ میخەکەیڵ وەرقەوەد
بوو بنـــەم لە بوو هەناسەی شەوەد
تا بێــــــزەم نـــــاز خەوەیل چەوەد
من هەر تــو دێرم شیشەی ئومرمید
ڕووشنای گەلارەم دونیــــاو دینمید
تا ڕووژ بــــــــوودەم دڵ نیەنم لە لێد
گیــــان ناقابلم خڵات کەم وە پێد
هەر کە یـــــــــار خوەێ تو یار منید
شرینەگەی دڵ بێقـــــــــەرار منید
گیان کەم وەقوروان چەوەیل مەسد
چۊ زندان زنـــــدانی لە ناو قەفەسد
بیل تـــــا دەس بنـــەم لە ناو دەسد
مەس بووم لەمەیخانەگەی هەناسد
ئەلی میر سەفەری
هاتــمه تا بشکنم پەرچیـــن شەو
تا ک شەو له مڵک دڵ دەرچـوو وه دەو
هاتمــه تا گوڵ بکەم وه ســـاسەرد
باڵ پـەروانەیل بکەم وه شـــەۊ وەرد
ئەرقەوان بارم ئڕاد گوڵ ئەرقەوان
دەنـگ قەناری دەم ئەنار شــارەوان
هەرچێ زەنگیانه تنگس کەێ له بەنەو
خـاڵ بان باڵ کــەو وه دەروەنــــەو
هـاتمه تا له پەنای ناز چـــەود
بوو بکەم گوڵ میـخەکەیل وەرقەود
هـاتمه یەی گڕ له ســـای باخ بەێد
بـووم وە سەرگەرد شــەمامەی قەێد
هەر گوڵێ رەنگینترین رەنگ ها وە پێ
سەد چەپگ نەسرین خوەشڕەنگ ها وە پێ
هاوردمه تا گشت وە قورواند بکـەم
یــاسەمەن گوڵ پڕ لــه داواند بکـەم
پەروێز ەنەفشی