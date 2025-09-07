دوو پارچە شیعر
دڵم هاوهەوەس یەێ چشمە ئاوێ
سەرتافەێ ڕێژان لە پاێ کاوێ
گووش دەم وە ناڵەێ تاف سەرڕێژان
ئرمسم چووڕێ چۊ شەونزاوان
تیەێد وە لۊ کانی تەرکەتراوێ
وێنەێ ئاهووێ لە پاێ سراوێ
ئێ زەڕە شرین وە کووم کیشیایە
تەرک و باڵابەرز لە دڵ نیشیایه
تیرمە پووشاێه ژێر گوڵوەنی
ئاشیەێ دەور سەر ئڵاقە بەنی
د چۊزەێ دەسبوو نەوبەر بووسانێ
وە چۊزەو کەفتێ ژێر خفتانێ
چەوان خوتەنڕەژ وێنەێ ئاهووە
دڵ وە پەێ شوونێ واهوو واهووە
فەرهاد مەهدی نژاد
دەرد ڕووزگار...
سەرم سەنگینه، دڵم چۊ سەنگه
لە ژێرا نووڕم وەێ ئەور تەنگه
ئێ ئەور وشک یەێ نم نەواره
ئێ جله کۆانێ هە جــــۊ دەواره
ئێ کـــــــەڕه مییه، ئێ تەپ تووزه
ئێ چارەێ چەفته، ئێ هاڵوو ڕووزه
ئێ چەو چەو نیەو ئێ تەمە لۊله
ئێ بن سیەێ گــــــوڵەم قـــۊله
ئێ شەو پەژارەێ شەوار شیمە
ئــــــێ فچ فاچه، ئێ وڕ ویمه
ئێ نـــزە نز لە ژێر دەمەو
ئێ کزە کز له وەر خەمەو
ئەێ ئەور سیەێ چل ساڵە، ڕەێ وا !!
لە ڕۊ میلکـــــــان ئێ مــاڵه ڕەێ وا !!
وڵاوا بۊدە چۊ لاف کوانه!
لە بان تەخت ئێ ئاسمانه
سا خسیدسه کوتێ لەی زەۊه!
وا گوزارده ئێ خـــوداێ قەۊه!
نــە چیده ئی لا، نه چیده ئەو لا!
نه لە وەر خوەر گڕێ دەیدەو لا!
وشکو بێ خــەێرو تیەڵو تفەڕۊ
گشتێ هڕ بیڤ، کولێ قاڵ قۊ
خوەزێەو گوم بکەێد وا شوون نۊند!
بەێ لە خــــوەرد خوەد، ژار دەرۊند!
گەردەچۊچانێ بخەێ لە باخــد!
تا بچۊچنێ چرەرخو چەرداخد!
شووند بووڕیا لەێ سەرزەمینه!
لەێ سەرزەمیــــن° ناڵەو نفرینه
تا خوەر ئڵاتاد وە کەڕو فەڕەو
دونیا بپێچێد وە لیسک زەڕەو
تا هەم لە دنڰ سازو د زەله
وڵات بڕشیاد لەی دەر کــــەله
تا لە نوو ئێ دەیشت کزو کووره
پـڕ بوود لە دەنڰ دەفو تەمۊره
ژنەیل دەس یەک بگرن وە نازەو
پیایل بکوتن پا وە شــــــــــاوازەو
دۊەتەیل هەڵقه بەن وە دەورا دەورەو
خـــــــــوەر ئاخڵە بەێ لە بان ئەورەو
چووپی بکیشن کووڕەیل سەرمەس
پا له جفت پا، دەس لە بان دەس
جـەشنو شانازی بارێدەو لە نوو
چەپڵە ڕێزان قۊخاو کەێوانوو
هە لە بانقورخ تا خوەرە تێوەڵ
بـژەنو بکۆت° ساز بایدو دێوڵ
ئەو بەخت بەرز سێ هزار ساڵه
لە نوو بارەنەو وەێ بنەماڵـــــه...
بهروز باسمی