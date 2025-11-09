دوو پارچە شیعر
ئەگەر دۊنی وِسامه چاره نەیرم
منی چۊ تو گرفتارم وه پیرِد
تەمام ئی شاره زانن حاڵ و ڕووژم
خراوه حاڵ بیمارم وه پیرد
ئەڕا باوەڕ نیەکەی وەی حاڵ دەردم
مسلمانی ،کفاری، یا ک گەوری
حەرامه زندەگی بێ تو وه قورئان
جەسەم بارێگه وه بارِم وه پیرد
مگەر خوەد چاره کەیدِن زام سەختم
شەفا بەی ژانِ ئی دڵ بێقەراره
زِنەی بێ تو سەفا نەیرێ وه مەولا
م وه ئی گیانه بێزارم وه پیرد
…
ئەر تەمام دونیا بخەنن وە ڕیشم
مەحاڵە لە تو مِن دەس بکیشم
تو وە لای مِنەو خاترد جەم بوو
مەحاڵە عشق من وە تو کەم بوو
تو ڕەفیق خاس فرە خاسمی
تو نۊر دیدەو چەو ڕاسمی
تو خودا ڕەیژدەی هووری بەهیشتی
وە تیر چەود چەن کەسەیل کوشتی
مِن دێوانە کرد ئەو خەت و خاڵە
زندگێ بێ تو سەخت و مەحاڵە
دِڵم وە بێ تو کەێ قەرار گرێ
ساتێ نەۊنِمەد وە بێ شِک مِرێ
تو ڕەفیق خاس گیانەڵگیانیمی
تو ئومید ناو زندگانیمی
جەلیل خانی