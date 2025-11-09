دوو پارچە شیعر

دوو پارچە شیعر
2025-11-09T15:18:33+00:00

ئەگەر دۊنی وِسامه چاره نەیرم

‏منی چۊ تو گرفتارم وه پیرِد

‏تەمام ئی شاره زانن حاڵ و ڕووژم

‏خراوه حاڵ بیمارم وه پیرد

‏ئەڕا باوەڕ نیەکەی وەی حاڵ دەردم

‏مسلمانی ،کفاری، یا ک گەوری

‏حەرامه زندەگی بێ تو وه قورئان

‏جەسەم بارێگه وه بارِم وه پیرد

‏مگەر خوەد چاره کەیدِن زام سەختم

‏شەفا بەی ژانِ ئی دڵ بێقەراره

‏زِنەی بێ تو سەفا نەیرێ وه مەولا 

‏م وه ئی گیانه بێزارم وه پیرد

‏ئەر تەمام دونیا بخەنن وە ڕیشم

‏مەحاڵە لە تو مِن دەس بکیشم

‏تو وە لای مِنەو خاترد جەم بوو

‏مەحاڵە عشق من وە تو کەم بوو

‏تو ڕەفیق خاس فرە خاسمی

‏تو نۊر دیدەو چەو ڕاسمی

‏تو خودا ڕەیژدەی هووری بەهیشتی

‏وە تیر چەود چەن کەسەیل کوشتی

‏مِن دێوانە کرد ئەو خەت و خاڵە

‏زندگێ بێ تو سەخت و مەحاڵە

‏دِڵم وە بێ تو کەێ قەرار گرێ

‏ساتێ نەۊنِمەد وە بێ شِک مِرێ

‏تو ڕەفیق خاس گیانەڵگیانیمی

‏تو ئومید ناو زندگانیمی

‏جەلیل خانی

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon