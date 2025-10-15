دوو پارچە شیعر
ت وە خوەد وه دڵ دنیا دروو دەی
له حاڵد پرسن و دەرجا دروو دەی
چەوەیلد ئاو دەلیا خەیدنەو ڕێ
وەگەرد ئەسر خەنی ولا دروو دەی
هه چەن ساڵه کەنیده دڵ له دنیا
له ئی لا دڵ کەنی لەو لا دروو دەی
وسایده پا نەزانن ڕێزەڕێزەی
ت یەی پا خەیدە کڕ وەو پا دروو دەی
ت سەرما گردسەد یەخ دای لەناو خوەد
ت خوەر نەیده وه چەو له سا دروو دەی
ت ورسێده هە قەپ دەیدن لە گیاند
هه له خوەد خوەیدن و ئیسا دروو دەی
ت واهێڵان لە شوون خوەد کڕانی
سەنگینە بارد و وە وا دروو دەی
ت مردیده لەناو ساڵەیل بوێند
ئڕای چوه دا؟ ئڕای کی دا دروو دەی؟
سومەیە_سەفەری_سایوا
هبه لهی غەزاڵ دەیشت تاتاره
نۊر دیدهو دڵ شایستهی شاره
چاوێ مەس و میل سورمهێ ئەتاره
دەم جوور گوڵباخی سینهێ هەنارده
ماوی خاڵ وە مل کەوک کووهساره
سەر گوناێ له تەرز سێف خوینساره
لوای هەر چوین لەیل لقاێ نەهاره
وە دید شکارچی تۊله شکاره
ڕەفتاریێ شیرین و شێوهێ نازاره
نسخهێ شەفابەخش دەرد بیماره
چاوێ هەر چۊ چاو گلهیاێ هاره
« ڕزایەت » دۊنید قەسدێ ئازاره
شاعێر ڕزایەت ڕزایی سەرجووبی