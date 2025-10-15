‏دوو پارچە شیعر

‏ت وە خوەد وه دڵ دنیا دروو دەی

‏له حاڵد پرسن و دەرجا دروو دەی

‏چەوەیلد ئاو دەلیا خەیدنەو ڕێ

‏وەگەرد ئەسر خەنی ولا دروو دەی

‏هه چەن ساڵه کەنیده دڵ له دنیا

‏له ئی لا دڵ کەنی لەو لا دروو دەی

‏وسایده پا نەزانن ڕێزەڕێزەی

‏ت یەی پا خەیدە کڕ وەو پا دروو دەی

‏ت سەرما گردسەد یەخ دای لەناو خوەد

‏ت خوەر نەیده وه چەو له سا دروو دەی

‏ت ورسێده هە قەپ دەیدن لە گیاند

‏هه له خوەد خوەیدن و ئیسا دروو دەی

‏ت واهێڵان لە شوون خوەد کڕانی

‏سەنگینە بارد و وە وا دروو دەی

‏ت مردیده لەناو ساڵەیل بوێند

‏ئڕای چوه دا؟ ئڕای کی دا دروو دەی؟

‏سومەیە_سەفەری_سایوا

‏

‏ه‌به له‌‌ی غەزاڵ دەیشت تاتاره

‏نۊر دیده‌و دڵ شایسته‌ی شاره

‏چاوێ مەس و میل سورمه‌ێ ئەتاره

‏دەم ‌ جوور گوڵباخی سینه‌ێ هەنارده

‏ماوی خاڵ وە مل کەوک کووه‌ساره

‏سەر گوناێ له تەرز سێف خوینساره

‏لوای هەر چوین لەیل لقاێ نەهاره

‏وە دید شکارچی تۊله شکاره

‏ڕەفتاریێ شیرین‌ و شێوه‌ێ نازاره

‏نسخه‌ێ شەفابەخش دەرد بیماره

‏چاوێ هەر چۊ چاو گله‌یاێ هاره

‏« ڕزایەت » دۊنید قەسدێ ئازاره

‏شاعێر ڕزایەت ڕزایی سەرجووبی