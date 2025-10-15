‏دوو پارچە شیعر

2025-10-15T15:29:36+00:00

‏ت  وە خوەد وه دڵ دنیا دروو دەی

‏له حاڵد پرسن و دەرجا دروو دەی

‏چەوەیلد ئاو دەلیا خەیدنەو ڕێ

‏وەگەرد ئەسر خەنی ولا دروو دەی

‏هه چەن ساڵه کەنیده دڵ له دنیا

‏له ئی لا دڵ کەنی لەو لا دروو دەی

‏وسایده پا نەزانن ڕێزەڕێزەی

‏ت یەی پا خەیدە کڕ وەو پا دروو دەی

‏ت سەرما گردسەد یەخ دای لەناو خوەد

‏ت خوەر نەیده وه چەو له سا دروو دەی

‏ت ورسێده هە قەپ دەیدن لە گیاند

‏هه له خوەد خوەیدن و ئیسا دروو دەی

‏ت واهێڵان لە شوون خوەد کڕانی

‏سەنگینە بارد و وە وا دروو دەی

‏ت مردیده لەناو ساڵەیل بوێند

‏ئڕای چوه دا؟ ئڕای کی دا دروو دەی؟

‏سومەیە_سەفەری_سایوا

‏ه‌به    له‌‌ی    غەزاڵ   دەیشت    تاتاره

‏نۊر   دیده‌و   دڵ   شایسته‌ی   شاره

‏چاوێ  مەس  و  میل  سورمه‌ێ  ئەتاره

‏دەم ‌  جوور   گوڵباخی  سینه‌ێ   هەنارده

‏ماوی   خاڵ  وە  مل  کەوک   کووه‌ساره

‏سەر گوناێ  له  تەرز  سێف  خوینساره

‏لوای   هەر   چوین    لەیل   لقاێ   نەهاره

‏وە   دید    شکارچی     تۊله    شکاره

‏ڕەفتاریێ   شیرین‌ و    شێوه‌ێ   نازاره

‏نسخه‌ێ    شەفابەخش    دەرد     بیماره

‏چاوێ  هەر  چۊ   چاو  گله‌یاێ  هاره

‏« ڕزایەت »  دۊنید   قەسدێ   ئازاره

‏شاعێر ڕزایەت ڕزایی سەرجووبی

