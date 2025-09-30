دوو پارچە شیعر
یه کزه نیه مەڵهەم جهرگ سزیامه
خوەم بوومه خڕ ئهو کزەدە یه چ مەقامه
ئەر لا نیەگری یەێ کەرەتە ماڵ خراوم
تاوان تو چەس، ئادەت بەخت گلیامه
هەر دارێ ئەگە بەر بگرێ سەر چەمنێدن
من بێ سەمەری ئافەت پشت چەمیامه
پیری له دەرەو هات و جوانی نەمەن ئەما
دڵ چەوەڕێ ئومرێ وە خارەت بریامه
کووسد بکەفێ دڵ تو نیەزانم هەڕەشەد چەس
لەی گەن وە گەن پیری و زەنگ زڕیامه
نه پا وە دەسم هاوە قەرەێ خوەم ، نه زوانم
لەی مڵکه چمانێ وە ئەسیری گریامه
چشتی نیه پەرتەو بکەێدە نذری باڵاد
لەو ڕووژە خەریدار تو بیم هەڵشکیامه
پەرتەو_کرماشانی
ئیوارە وەختێگە و هەمیش هاڵم خراوە دەنگ نەکە
جەرگم لە تیر پێکانیە ئەو جفتە چاوە دەنگ نەکە
هەم لە هەریر و گوڵوەَنی خوەێ هەڵ ڕزانەو بێ خودا
لەی لاێ دڵ مِن چارەسێ قرچەێ کەواوە دەنگ نەکە
هەر لە سەرانەی سوو لە پەێ دیدار بالاێ ناز تو
من لە کەمین دیین تو هەر هامە پاوا دەنگ نەکە
ئەی تو لە ناو ئاسمان مانگ شەَو تار مِنی
ئەَر بۊنِمەد گیان و دڵم مەس شراوە دەنگ نەکە
نایدن ئەگەر وە شەوق خوەد نۊرانیەو کەی ئێ دڵە
چاوِم لە هەزرەت دیین تو ئەور پڕ ئاوە دەنگ نەکە
جەلیل خانی