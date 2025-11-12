‏دوو پارچە شیعر

‏دوو پارچە شیعر
‏بوار واران بشوور خـــەم لەی وڵاتە!

‏گــوڵەیل وشک‌و زەمین بێ دەسڵاتە

‏بــــــــوار ک بــێ دەماخن دارو ئـــایەم! 

‏ نیەتیەێدن بوو خوەش کەڵتۊن واێەم

‏وڵات دا وە دەم پا، گەردە گــــیژان

‏چەمی کەڵوەن لە داخ وەڵنڰەڕێژان 

‏دەم دنیـــا لە چنڰ گرت تەپڵەتووزان

‏بوار واران وە هەردەێ داخ‌و سـووزان

‏بــــوار واران بوار بخــــــزد بخــــەو دەیشت!

‏ زەڵان یەێ گوڵ لە ساراو سەرزەمین نەیشت

‏ئەسرین شەفیعی

‏زەۊ مرد لە وشکی وەهار کەێ تیەیدەو 

‏کەێ لێرە لە نوو چەرداخ هەڵدەیدەو 

‏ئەو فەرش سەوز گوڵدارە خەیدەو 

‏کەێ تیەیدەو تا پەل بچەقێ لە دار 

‏کیەنی بتووقێ لە ژێر مەغار 

‏ئاو لە بانا باێ بڕشێدەو خوار 

‏تا هەم چۊ ئەوسا لە وەیشت واران 

‏ئاو بێدەو بان ڕکاو سواران 

‏لاو بەێد لە سینگ کۊە و نساران 

‏کەو بشاقنێ لە کوناێ کەورەو 

‏بەڕ بڵاچنێ وە گرمەێ ئەورەو 

‏گوڵ قەتارە بەێ وە دەوراێدەورەو 

‏ئاسمان ڕەنگ سیە و دێز بگرێ 

‏دەنگ تافەێ چەم لە نوو هێز بگرێ 

‏ماسی لە ژێر ماسە لێز بگرێ 

‏گوڵباخی دراێد وە خرم و خاڵەو 

‏مەل سەر درارێ لە ژێر باڵەو 

‏دۊەتەیل گشت بکەن لە بان ماڵەو 

‏جۊە دان بگرێ گەنم گوڵ بکەێ 

‏مەێو پەل بکیشێ نەێ قاقوڵ بکەێ 

‏سووسەن لە شوون نەرگس کل بکەێ

‏کەێ تیەیدەو تا هەم لە خوەرە تێوڵ

‏خانەلی سیە و سەێفەلی سێوڵ 

‏بەن لە هەفت ساز و بەن لە هەفت دێوڵ 

‏کوڵوڕێ ( کوڵبڕێ) بکەم ، وەهار کەێ تیەێدەو 

‏فەرشە سەونزەگەد لە نوو بخەیدەو 

‏قەرتە کوانەگەێ چل ساڵە بەیدەو

‏بهروز یاسمی

