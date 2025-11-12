دوو پارچە شیعر
بوار واران بشوور خـــەم لەی وڵاتە!
گــوڵەیل وشکو زەمین بێ دەسڵاتە
بــــــــوار ک بــێ دەماخن دارو ئـــایەم!
نیەتیەێدن بوو خوەش کەڵتۊن واێەم
وڵات دا وە دەم پا، گەردە گــــیژان
چەمی کەڵوەن لە داخ وەڵنڰەڕێژان
دەم دنیـــا لە چنڰ گرت تەپڵەتووزان
بوار واران وە هەردەێ داخو سـووزان
بــــوار واران بوار بخــــــزد بخــــەو دەیشت!
زەڵان یەێ گوڵ لە ساراو سەرزەمین نەیشت
ئەسرین شەفیعی
زەۊ مرد لە وشکی وەهار کەێ تیەیدەو
کەێ لێرە لە نوو چەرداخ هەڵدەیدەو
ئەو فەرش سەوز گوڵدارە خەیدەو
کەێ تیەیدەو تا پەل بچەقێ لە دار
کیەنی بتووقێ لە ژێر مەغار
ئاو لە بانا باێ بڕشێدەو خوار
تا هەم چۊ ئەوسا لە وەیشت واران
ئاو بێدەو بان ڕکاو سواران
لاو بەێد لە سینگ کۊە و نساران
کەو بشاقنێ لە کوناێ کەورەو
بەڕ بڵاچنێ وە گرمەێ ئەورەو
گوڵ قەتارە بەێ وە دەوراێدەورەو
ئاسمان ڕەنگ سیە و دێز بگرێ
دەنگ تافەێ چەم لە نوو هێز بگرێ
ماسی لە ژێر ماسە لێز بگرێ
گوڵباخی دراێد وە خرم و خاڵەو
مەل سەر درارێ لە ژێر باڵەو
دۊەتەیل گشت بکەن لە بان ماڵەو
جۊە دان بگرێ گەنم گوڵ بکەێ
مەێو پەل بکیشێ نەێ قاقوڵ بکەێ
سووسەن لە شوون نەرگس کل بکەێ
کەێ تیەیدەو تا هەم لە خوەرە تێوڵ
خانەلی سیە و سەێفەلی سێوڵ
بەن لە هەفت ساز و بەن لە هەفت دێوڵ
کوڵوڕێ ( کوڵبڕێ) بکەم ، وەهار کەێ تیەێدەو
فەرشە سەونزەگەد لە نوو بخەیدەو
قەرتە کوانەگەێ چل ساڵە بەیدەو
بهروز یاسمی