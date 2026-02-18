دوو پارچە شیعر
له هەر جیێ لە زەۊ کەنم
لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ
لهشێ له ساڵهگان دۊر
لهشێ له ڕووژهگان تهرت!
له هەر جیێ لە زەۊ کەنم
چهوم له ساێ ت گهردنم
له سات ت
له ساڵ ت
له قهڕن بهرزییهیل هۊر ت
له تاش تهرز دۊر ت
له شوون قهور گهوریێ
گ خهسرهو سهراوهنۊن له تێ ژییهێ...
وه داخهوه
له هەر جیێ لە زەۊ کەنم
لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ
لهشێ له ساڵهگان دۊر...
جەلیل ئاهنگەرنژاد
نه دڵخۆەشی مەن، نه سەفاێ جاران
خەم بەێداخ کوتاس چۊ گڵاێ داران
خوەشی داس له بار لەێ سەرزەمینه
نووڕی وە هەرکەس، زارو خەمینه
ئەشایر نەمەن، چووڵ بۊ میلکانەیل
نه بفەرما هەس، نه شەوقو نە مەیل
نه سیەماڵێ مەن، نه ساجو کوانێ
نه کەرەو شیریژ، نه ئاو کوڵنانێ
نه ڕپەێ مەشکه، نە میەرگ کەوێ
نه تەقەێ تفەنگ، نه کزەێ شەوێ
نه شەونشینی، نە گەپ خاسێ...
بۊەسە دەورەێگ، کەس کەس نیەناسێ...
غەفار مورادپوور