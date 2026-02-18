دوو پارچە شیعر

دوو پارچە شیعر
2026-02-18

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ

‏له‌شێ له‌ ساڵه‌گان دۊر

‏له‌شێ له‌ ڕووژه‌گان ته‌رت!

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏چه‌وم له‌ ساێ ت گه‌ردنم

‏له‌ سات ت

‏له‌ ساڵ ت

‏له‌ قه‌ڕن به‌رزییه‌یل هۊر ت

‏له‌ تاش ته‌رز دۊر ت

‏له‌ شوون قه‌ور گه‌وریێ

‏گ خه‌سره‌و سه‌راوه‌نۊن له‌ تێ ژییه‌ێ...

‏وه‌ داخه‌وه‌

‏له هەر جیێ لە زەۊ کەنم

‏لەشێ لە خوەم لە تێ دراێ

‏له‌شێ له‌ ساڵه‌گان دۊر...

‏           جەلیل ئاهنگەرنژاد

‏نه دڵخۆەشی مەن، نه سەفاێ جاران

‏خەم بەێداخ کوتاس چۊ گڵاێ داران

‏خوەشی داس له بار لەێ سەرزەمینه

‏نووڕی وە هەرکەس، زارو خەمینه

‏ئەشایر نەمەن، چووڵ بۊ میلکانەیل

‏نه بفەرما هەس، نه شەوق‌و نە مەیل

‏نه سیەماڵێ مەن، نه ساج‌و کوانێ

‏نه کەرەو شیریژ، نه ئاو کوڵنانێ

‏نه ڕپەێ مەشکه، نە میەرگ کەوێ

‏نه تەقەێ تفەنگ، نه کزەێ شەوێ

‏نه شەونشینی، نە گەپ خاسێ...

‏بۊەسە دەورەێگ، کەس کەس نیەناسێ...

‏             غەفار مورادپوور

