‏دووپارچە شیعر

‏هاتمە تا بشکنم پەرچین باخد نازەنین

‏تا بنیشم من لە ساد نەمرم لە داخد نازەنین

‏بیلا دەس بنەم لە ناو دەسەیل گەرمد نازەنین

‏بەو تو ئمشەو لا بووە پەردەیل شەرمد نازەنین

‏دەس بکیشم من لە ئەو زوڵفان خامەو نازەنین

‏دڵ ئەسیرەو پاوەنە پیچیاس وە دامەو نازەنین

‏ماچی لەو لێوە بکەم تام شەراوە نازەنین

‏فکرێ تو ئەڕام بکە حاڵم خراوە نازەنین

‏بەو کە وە بوونەی تونە سەرمەس و شادم نازەنین

‏ماڵەگەم چووڵە پەری بڕەس وە دادم نازەنین

‏ وەحید فەڕووخی نەسەب

‏"عشق قەدیمی

‏عاشق ئەر ئمرێ هزار ساڵەم بوو

‏عشق قەدیمی دە ویرێ نیەچوو

‏ئەو برم و لۊتە، ئەو زڵف و خاڵە

‏ئافەت ئمر یەێ بنەماڵە

‏خوەزەو چۊ قەدیم شاواز بکیشم

‏هەواخواێ نەمرێ، یە وە کی بیشم؟

‏سەر دو ڕاهی جگا بیم دە یەک

‏فەڵەک دە بان زەخمم نا نەمەک

‏هام دە خێاڵێ، ها دە خێاڵم

‏جودائی چۊ دا ئاگر دە ماڵم

‏چۊ داخ کوانە وە یەک دچاریم

‏داخ خەریوی دە یەک دراریم

‏حاڵم خراوە بەد وە حاڵم ناو

‏ئاساێش نەێرم نە ڕووژ و نە شاو

‏هە چۊ ئاسارە لیسک خوەر کوشتەم

‏یەێ چەمەنووڕێ بێ‌خەوەر کوشتەم

‏دنیام تیەریکە چۊ زڵف و خاڵت

‏ئمرم تەڵەف بی وە مانگ و ساڵت

‏چەمەڕێێتم چۊ داخ کوانە

‏ئێ ئمرە دوشمن هەردگمانە

‏دی وە سەر نییاێ مانگ و ساڵ تو

‏م بێ‌خاون بیم خوەش وە حاڵ تو

‏ عبدڵجەبار کاکایی

