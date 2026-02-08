دووپارچە شیعر
هاتمە تا بشکنم پەرچین باخد نازەنین
تا بنیشم من لە ساد نەمرم لە داخد نازەنین
بیلا دەس بنەم لە ناو دەسەیل گەرمد نازەنین
بەو تو ئمشەو لا بووە پەردەیل شەرمد نازەنین
دەس بکیشم من لە ئەو زوڵفان خامەو نازەنین
دڵ ئەسیرەو پاوەنە پیچیاس وە دامەو نازەنین
ماچی لەو لێوە بکەم تام شەراوە نازەنین
فکرێ تو ئەڕام بکە حاڵم خراوە نازەنین
بەو کە وە بوونەی تونە سەرمەس و شادم نازەنین
ماڵەگەم چووڵە پەری بڕەس وە دادم نازەنین
وەحید فەڕووخی نەسەب
"عشق قەدیمی
عاشق ئەر ئمرێ هزار ساڵەم بوو
عشق قەدیمی دە ویرێ نیەچوو
ئەو برم و لۊتە، ئەو زڵف و خاڵە
ئافەت ئمر یەێ بنەماڵە
خوەزەو چۊ قەدیم شاواز بکیشم
هەواخواێ نەمرێ، یە وە کی بیشم؟
سەر دو ڕاهی جگا بیم دە یەک
فەڵەک دە بان زەخمم نا نەمەک
هام دە خێاڵێ، ها دە خێاڵم
جودائی چۊ دا ئاگر دە ماڵم
چۊ داخ کوانە وە یەک دچاریم
داخ خەریوی دە یەک دراریم
حاڵم خراوە بەد وە حاڵم ناو
ئاساێش نەێرم نە ڕووژ و نە شاو
هە چۊ ئاسارە لیسک خوەر کوشتەم
یەێ چەمەنووڕێ بێخەوەر کوشتەم
دنیام تیەریکە چۊ زڵف و خاڵت
ئمرم تەڵەف بی وە مانگ و ساڵت
چەمەڕێێتم چۊ داخ کوانە
ئێ ئمرە دوشمن هەردگمانە
دی وە سەر نییاێ مانگ و ساڵ تو
م بێخاون بیم خوەش وە حاڵ تو
عبدڵجەبار کاکایی