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‏دز لە بەختم، دز لە گیانم دایـە ماڵم بردنــە…

‏دانە لە ئازادییم ئەسبەیل ئاڵم بردنــە…

‏خەنجە‌ر و مار و کۊوە پڕ لە پیاڵەم کردنە

‏ماسی و ئەسب و کلیل و شەم لە فاڵم بردنــە…

‏دۊنمە خەو وە دەسم بان چەوەیلم گردنە!

‏دانە‌سە خوەردم زوانم قیل‌قاڵم بردنــە…

‏م زەمانێ چە‌ومەسێ بۊ لە دڵم؛ باوەڕ بڪـەن!

‏شەو ک خەفتم لە بەیان دیم چە‌وکە‌ژاڵم بردنــە…

‏وە چ دەردێ بەرزیید خوەێ!؟ دیمە‌ند وەختێ بچوو!

‏تاش بەرزێگم لە داوانم خەزاڵم بردنــە…

‏وەخت جەشن ساڵ نوو ئاگر لە گیان م بنە‌ن!

‏یە چە‌نی‌چە‌ن‌ مانگە ئێ ڕووژەیلـە ساڵم بردنــە…

‏مە‌ردم ئۊشن: هەڵفڕ و زۊتر لە ئی شاڕە بچوو

‏کەوترێگم لە قە‌فەس، دەر وازە، باڵم بردنــە…

‏م شە‌وێ چیمە منەێ عشقم، خەوەر دان هاتنە

‏"دانە لە ئازادییم ئەسبەیل ئاڵم بردنــە!"

‏‌ماجوو مێهری