دز لە بەختم
دز لە بەختم، دز لە گیانم دایـە ماڵم بردنــە…
دانە لە ئازادییم ئەسبەیل ئاڵم بردنــە…
خەنجەر و مار و کۊوە پڕ لە پیاڵەم کردنە
ماسی و ئەسب و کلیل و شەم لە فاڵم بردنــە…
دۊنمە خەو وە دەسم بان چەوەیلم گردنە!
دانەسە خوەردم زوانم قیلقاڵم بردنــە…
م زەمانێ چەومەسێ بۊ لە دڵم؛ باوەڕ بڪـەن!
شەو ک خەفتم لە بەیان دیم چەوکەژاڵم بردنــە…
وە چ دەردێ بەرزیید خوەێ!؟ دیمەند وەختێ بچوو!
تاش بەرزێگم لە داوانم خەزاڵم بردنــە…
وەخت جەشن ساڵ نوو ئاگر لە گیان م بنەن!
یە چەنیچەن مانگە ئێ ڕووژەیلـە ساڵم بردنــە…
مەردم ئۊشن: هەڵفڕ و زۊتر لە ئی شاڕە بچوو
کەوترێگم لە قەفەس، دەر وازە، باڵم بردنــە…
م شەوێ چیمە منەێ عشقم، خەوەر دان هاتنە
"دانە لە ئازادییم ئەسبەیل ئاڵم بردنــە!"
ماجوو مێهری