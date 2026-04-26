خوەشم تێ چۊ کەموتەر پەڕ بکیشم
وە هەر چێ خوەزیەوەیلە سەر بکیشم
م ئوقیانوس و دەریا ها لە گیانم
کۊەیل بەرز دنیا ها لە گیانم
توام مەرزەیل دنیا لا بوەم م
گوڵ قرمز ئڕای لەیلا بوەم م
توام دووسی بکەم وەل دژمنەیلم
خەڕگ لاوەم وە ئاو لیخنەیلم
م ریشەیلم پڕی وژدان سەوزە
م هۊر ماسیەیلم پڕ لە هەوزە
خودا ناڵەت بکەێدن تیشە دارەیل
دەنە ریشەیل سەوز ریشە دارەیل
بەدم تێ وەی هەمەی دۊر بۊنمانە
ئڕا گشت جووشیەی ئێ خۊنمانە
جەهان یەی پەرچەم چەرمێ تواێدن
ک هەر چێ جەنگ لە هەرجا هەس بواێدن
مەزەی دەریا مەزەی بارووتە ئاقا
پڕ دەیشت خودا تابووتە ئاقا
خەلیجەیلش وە جی نەفت بوو تفەنگ دەن
کۊەیل بەرز دنیا تام جەنگ دەن
یە گیس کام دەزۊرانە ک بڕیاس
یە خۊنْ گونای کییە وەی ماڵە رشیاس
م قیژەی نەو عەروسەیلیش شنەفتم
وە پای دارەیل بێ داڵگ نەخەفتم
ک وەخت نیشتن و خەفتن نییە..نە
ک وەخت مردن و کەفتن نییە..نە
یەکێ باێدەو لە گوڵ بۊشێ ئڕامان
چەنێ دۊریم..لە پوڵ بۊشێ ئڕامان
یەکێ باێدن پڕێ نۊر خودا بوو
وە هەرچێ مەرز و دینەیلە جییا بوو
یەکێ باێدن دەس گشتێ بگرتا
گوڵ دووسی بکارێدن وە دنیا
چەنێ هەر باس کوشیان و چەپاوە
چەنێ زام و خوسە و زۊخ و ئەزاوە
چەنێ زەۊ گلیە دێرێدن وە لیمان
خجاڵەت بوو خجاڵەت بوو وە جیمان
چەنێ ئایەم رخێ وە جنس خوەی چوو
چەنێ شەرمەندە لای وژدان خوەی بوو
کەمێ وە سوڵح و دووسی گەپ بێیەیمن
وە هەڵپەڕگە و عەروسی گەپ بێیەیمن
پڕ دەور من و تو کەش کەشی هەس
و تا ئەورە دڵت بتوای خوەشی هەس
کەمێ غەیرەت توای دنیا بسازیم
کەمێ وژدان توای خاسی بخوازیم
من و تو کورد پڕ زام و پەژارەیم
ک بایەس دار زەێتۊنێ بکاریم
بچیمن سیم خاردارەیل لاوەیم
وە گرد عشق دیوارەیل لاوەیم
بچیمن دەس وە ناو دەس هەڵپەڕیمن
سەر کۊچەی خودا خوە داوەزیمن
وە ناو گوڵدانمان یەی گوڵ دراریم
ئڕا مەردم تۊەم دووسی بکاریم
ک دنیا بوودە دنیای سەوز و یاسی
ک دنیا بوودە دنیای پڕ لە ماسی
ک دنیا بوودە دنیای پڕ لە خاسی
ک دنیا بوودە دنیای پڕ لە راسی
شاعیر: رزا جەمشیدی