خوەشم تێ چۊ کەموتەر پەڕ بکیشم

‏وە هەر چێ خوەزیەوەیلە سەر بکیشم

‏م ئوقیانوس و دەریا ها لە گیانم

‏کۊەیل بەرز دنیا ها لە گیانم

‏توام مەرزەیل دنیا لا بوەم م

‏گوڵ قرمز ئڕای لەیلا بوەم م

‏توام دووسی بکەم وەل دژمنەیلم

‏خەڕگ لاوەم وە ئاو لیخنەیلم

‏م ریشەیلم پڕی وژدان سەوزە

‏م هۊر ماسیەیلم پڕ لە هەوزە

‏خودا ناڵەت بکەێدن تیشە دارەیل

‏دەنە ریشەیل سەوز ریشە دارەیل

‏بەدم تێ وەی هەمەی دۊر بۊنمانە

‏ئڕا گشت جووشیەی ئێ خۊنمانە

‏جەهان یەی پەرچەم چەرمێ تواێدن

‏ک هەر چێ جەنگ لە هەرجا هەس بواێدن

‏مەزەی دەریا مەزەی بارووتە ئاقا

‏پڕ دەیشت خودا تابووتە ئاقا

‏خەلیجەیلش وە جی نەفت بوو تفەنگ دەن

‏کۊەیل بەرز دنیا تام جەنگ دەن

‏یە گیس کام دەزۊرانە ک بڕیاس

‏یە خۊنْ گونای کییە وەی ماڵە رشیاس

‏م قیژەی نەو عەروسەیلیش شنەفتم

‏وە پای دارەیل بێ داڵگ نەخەفتم

‏ک وەخت نیشتن و خەفتن نییە..نە

‏ک وەخت مردن و کەفتن نییە..نە

‏یەکێ باێدەو لە گوڵ بۊشێ ئڕامان

‏چەنێ دۊریم..لە پوڵ بۊشێ ئڕامان

‏یەکێ باێدن پڕێ نۊر خودا بوو

‏وە هەرچێ مەرز و دینەیلە جییا بوو

‏یەکێ باێدن دەس گشتێ بگرتا

‏گوڵ دووسی بکارێدن وە دنیا

‏چەنێ هەر باس کوشیان و چەپاوە

‏چەنێ زام و خوسە و زۊخ و ئەزاوە

‏چەنێ زەۊ گلیە دێرێدن وە لیمان

‏خجاڵەت بوو خجاڵەت بوو وە جیمان

‏چەنێ ئایەم رخێ وە جنس خوەی چوو

‏چەنێ شەرمەندە لای وژدان خوەی بوو

‏کەمێ وە سوڵح و دووسی گەپ بێیەیمن

‏وە هەڵپەڕگە و عەروسی گەپ بێیەیمن

‏پڕ دەور من و تو کەش کەشی هەس

‏و تا ئەورە دڵت بتوای خوەشی هەس

‏کەمێ غەیرەت توای دنیا بسازیم

‏کەمێ وژدان توای خاسی بخوازیم

‏من و تو کورد پڕ زام و پەژارەیم

‏ک بایەس دار زەێتۊنێ بکاریم

‏بچیمن سیم خاردارەیل لاوەیم

‏وە گرد عشق دیوارەیل لاوەیم

‏بچیمن دەس وە ناو دەس هەڵپەڕیمن

‏سەر کۊچەی خودا خوە داوەزیمن

‏وە ناو گوڵدانمان یەی گوڵ دراریم

‏ئڕا مەردم تۊەم دووسی بکاریم

‏ک دنیا بوودە دنیای سەوز و یاسی

‏ک دنیا بوودە دنیای پڕ لە ماسی

‏ک دنیا بوودە دنیای پڕ لە خاسی

‏ک دنیا بوودە دنیای پڕ لە راسی

‏شاعیر: رزا جەمشیدی