‏خوەزەو هەم له نوو مناڵەو بویمن
خوەزەو هەم له نوو ؛ مناڵەو  بۊمن 

‏فەقەت ڕا يەێ ڕووژ ؛ خوەشاڵەو بۊمن 

‏بگرديم له نوو ؛ کۊچه وه کۊچه 

‏باوەڕ بکەيمن ؛ ک دونيا هۊچه 

‏ئاگر بکەیمەو ؛ له بان سانێ 

‏گەرمەو بکەيمن ؛ چەپاڵ نانێ 

‏کنگر بخوەيمن ؛ پۊشک بکەنيم 

‏له قوڕن دڵا ؛ له نوو بخەنيم 

‏هەڵەت وه هەڵەت ؛ دونيا بگرديم 

‏نه زانيم کۊەى پەژارەو دەرديم 

‏شەوەکى دان؛ پەسەيل بکەيمن 

‏تۊەم دڵ تەنگى له زەۊ نەخەيمن 

‏بچيم ڕا مانشت؛  خارچگ باريمن 

‏خوسه له بێخ؛  دڵ دراريمن

‏دەسەيل بشوريم ؛ له کيەنى ئاوێ

‏وێنەێ مانگەشەو ؛ کەفتۊده ناوێ

‏جام ڕهينێ ؛ له کوڵەنان باريم 

‏کەره و تووف سەرد ؛ لەنوو دراريم 

‏باوەڕ بکەيمن ؛ نان و گوپێ چاى 

‏ئەر دڵد خوەش بوو ؛ دايم پادشاى 

‏        جەلال کووهى 

