خوەزەو هەم له نوو مناڵەو بویمن
فەقەت ڕا يەێ ڕووژ ؛ خوەشاڵەو بۊمن
بگرديم له نوو ؛ کۊچه وه کۊچه
باوەڕ بکەيمن ؛ ک دونيا هۊچه
ئاگر بکەیمەو ؛ له بان سانێ
گەرمەو بکەيمن ؛ چەپاڵ نانێ
کنگر بخوەيمن ؛ پۊشک بکەنيم
له قوڕن دڵا ؛ له نوو بخەنيم
هەڵەت وه هەڵەت ؛ دونيا بگرديم
نه زانيم کۊەى پەژارەو دەرديم
شەوەکى دان؛ پەسەيل بکەيمن
تۊەم دڵ تەنگى له زەۊ نەخەيمن
بچيم ڕا مانشت؛ خارچگ باريمن
خوسه له بێخ؛ دڵ دراريمن
دەسەيل بشوريم ؛ له کيەنى ئاوێ
وێنەێ مانگەشەو ؛ کەفتۊده ناوێ
جام ڕهينێ ؛ له کوڵەنان باريم
کەره و تووف سەرد ؛ لەنوو دراريم
باوەڕ بکەيمن ؛ نان و گوپێ چاى
ئەر دڵد خوەش بوو ؛ دايم پادشاى
جەلال کووهى