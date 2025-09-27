ڕخم چگ
ورسگمۊ
تیەنگمۊ
چێمە ژێر ئاسمان بۊچگێ
هزار گلە خۆەر داشت
دی لە ڕخا نیەمرم
جوور جیە خەرمان
هزار دانە گەنم داشت
دی لە ورسی نیەمرم
ههناێ واران هات
لە جاێ هەر خۆەرێگ تیەنیێگ
دی لە تیەنی نیەمرم
مەلۊچگ تەنیاێگۊم لە ژێر° ئاشپاڵووێگ
میلاد_محبی_زاده
ئڕا خەمینە هاڵەگەد؟
ئڕا بڵووزە کەێ دڵد؟
ئەگەر دروو نەکەم چماێ، مناڵ هووز ئاگری؟!
خەنیدنو وەتی:
بچوو!
م جوور تر، ت جوورتر!
م لەێ وڵاتە لاگرم،
ت لەو وڵاتە لا گری!
مەگر لە لیم! ئە بێ دەنڰم،
ئەگەر خەمینو دڵتەنڰم...
م هاو هناس ئاگرم،
ت دڵخوەشی، ت شائری!!!
حامد شبابی