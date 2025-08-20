ت هاتۊدن بچیدن!

ت هاتۊدن بچیدن!
2025-08-20T06:37:48+00:00

‍  ت ناتۊد وە دڵ‌و گیان، ت هاتۊدن بچیدن!

ت هاتی بەیدە تاڵان، ت هاتۊدن بچیدن!

کەسێ تێ بایە جوور وەفر، تا وە کەمەر باێ

وەلێ هەی نەرمە واران، ت هاتۊدن بچیدن!

وەتم تیەی، پووشنیدن خوەرێ ک ها چەوەیلم!

وەلێ هەور وهاران، ت هاتۊدن بچیدن!

ت تاگەر کەی لەتر بەی؟! م تا کەی دەس بخوەم ئێشق؟!

شەپووڵ ڕۊ لەش سان، ت هاتۊدن بچیدن!

چ داخێگه م باوان ت نەۊمه؟! وەلێ چۊ...

وەۊێ ک چووده باوان، ت هاتۊدن بچیدن!!!

ت خوو خۆەد زانسیدن ک تیەی تا بەیدە تاڵان!

ئڕا لەیوا هەراسان، ت هاتۊدن بچیدن؟!

دۊەشەو وەخ قەرارۊ، م هاتم ک بمینم

وەلێ چۊ جار جاران، ت هاتۊدن بچیدن...

    ماجوو مهری

