ت هاتۊدن بچیدن!
2025-08-20T06:37:48+00:00
ت ناتۊد وە دڵو گیان، ت هاتۊدن بچیدن!
ت هاتی بەیدە تاڵان، ت هاتۊدن بچیدن!
کەسێ تێ بایە جوور وەفر، تا وە کەمەر باێ
وەلێ هەی نەرمە واران، ت هاتۊدن بچیدن!
وەتم تیەی، پووشنیدن خوەرێ ک ها چەوەیلم!
وەلێ هەور وهاران، ت هاتۊدن بچیدن!
ت تاگەر کەی لەتر بەی؟! م تا کەی دەس بخوەم ئێشق؟!
شەپووڵ ڕۊ لەش سان، ت هاتۊدن بچیدن!
چ داخێگه م باوان ت نەۊمه؟! وەلێ چۊ...
وەۊێ ک چووده باوان، ت هاتۊدن بچیدن!!!
ت خوو خۆەد زانسیدن ک تیەی تا بەیدە تاڵان!
ئڕا لەیوا هەراسان، ت هاتۊدن بچیدن؟!
دۊەشەو وەخ قەرارۊ، م هاتم ک بمینم
وەلێ چۊ جار جاران، ت هاتۊدن بچیدن...
ماجوو مهری