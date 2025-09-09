کتــــــاو

کتــــــاو
2025-09-09T15:16:17+00:00

کتاو پڕ لووچ‌و پووچیگم، لە ناو تەنیای خوەم پل خوەم

هە گل خوەم، تەم چەوەیل پێچا، هە دڕیەم لە دەرۊن کەم‌کەم...

م ورسێ یەی تماشایگم، یە چەن ساڵە خوڵ خوەم خوەم

قەسەم وە ناو ڕۊ جەڵدم، ژیانم لەی هەوا دی بەم

تەمام جامەکەیل دینەم ک سەفهە سەفهه داڕزیام

فڕە دریام له بان زەۊ، لە جی دەس دی هە تکپا خوەم

لە ڕۊ بەرگ سیەم گیرم، ئەڕاێ وەژەیلم ئاخینم

وە مردەشوورەگەم بۊشن، ک مزیانی ئەویش، خوەم دەم!

بزانن لەی وڵاتیشە، نەخۆەنیاێ هەر لە خاک نریەم

تەمام سەفهە سەفهەیلم، له بان ئاو، ئاگر دەم

م زانم ک دەنگم سزیەێ، هە بوو کز لە وڵاتم تێ...

هە خەت خەت پاک پاکۊمە، مەگەر بوو زینیەو بووم هەم؟!

م هەم ئاوو م هەم ئاگر، لە نیشان پاک پاکم کەن

پێا بۊمە لە باوان‌و لە داوان‌ و له تام تەم...

               سومەیه سەفەری

