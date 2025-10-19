بـەو بـنـیـش!
بـەو بـنــیش تـا ڕاد م° بـۊشـم دەرد° دڵ!
بـەو بـنـووڕ سـاتـێ وە بــــاخ° زەرد° دڵ!
بـەو بـنــیش یـەێ گـڕ لـە لامـان دی مـەچـوو!
گـۆڵ ت بـۊشو گـۆڵ م بـۊشـم تـا وە سوو
لـەێ شــــەوار نـاو وەهارە بـەو بـنــیش!
دڵ لـە شـوونـد بـێ قـەرارە بـەو بــنیـش!
زۊخو زام بـێ هسـاو هـا لـە چــــــەوم
شـوون پـاێ وارانو ئـاو هـا لـە چـەوم
بـوومـە پـــۊش بـێ نـیـشـان، ئـەر دی بـچـی!
بـوومـە بـەور کـەش کـەشان، ئـەر دی بـچـی!
سـەد تـەبـیـب، مـن ڕا چـۆەمـە هـەر خـۆەد تـوام!
نـازو دیـدەد مـەڵـهەمـە، هـەر خـــــــــــــۆەد تـوام!
بـوو هـەنـاس گـەرم ت هـاێ گـیـانـمـە!
تــــام سـێـف لـێـو تــــــــــ دەرمـانمـە!
بـافـە بـافـە گـیـس شــووڕ بـەو بـەێ وە پـیـم!
جـام مـەی بـەهرام گـووڕ بـەو بـەێ وە پـیـم!
بـەێ وە پـیـم گـۆڵـبـاخـی لـەو بـاخ دەمـە!
تـا مــــــ بـۊشـم هـەم بـێـە سـاقـی کـەمـە!
تـا بـچـەرخـێ جـام شـەوقـد تـا وە سـوو
تـا نـەزانـیـم شـوون شـاهـان هـا لـە کـوو
بـەو بـنـیـش گـیـسـد بـخـە لـەێ شـانـمـه!
سـووز ئشقد تـا وە سـوو هـاێ گـیـانـمـه!
جەلال کووهی