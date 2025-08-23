باڵ چەو هیز دای
باڵ چەو هیز دای نیشتم وە لەرزە
مە بیمە حەیران ئی باڵای بەرزە
گوڵ و گوڵوەنی بەساێە وە سەر
ژندار و بێ ژن کردی دەروەدەر
چەوەیلێ ڕەنگی زوڵفەیلێ هۊلە
دڵەگەی خەمین خەێدن وە جۊلە
وەحید فەڕووخی نەسەب
ئیوارهس و له ناو پاییز ،دڵم هۊرْ چهوهیلد کهی
نیهزانی ئێ ئێوارانە ،چەنێ شێوەێ چهوهیلد دهی
له ناو ئێ خاک خاپۊرە، خوتورهێ ت چهپاوم کرد
م خوهم زانم ک ئێ خاکه، له هۊرْ م ،چهوهیلد بهی
عهزیز دڵتەنگْم ههرشهو، چهوم لێرە نیهچووده خهو
وه ههر لاێیا ک چهو گل دهم "خودا ڕوو له چهوهیلد وهی"
خودا هاوار! ت خوو دۊری کەسێ شووند نیەزانێدن
وە ئێ جادە، ت چشتێ بۊش، م ئەو شوون چەوەیلد خەی
دەم ئێواران، من و پاییز کهفیمه ئێ خیاوانە
دواره وهفرێ وارێدن ک گوورانی چەوەیلد نەی
عەلی ئوڵفەتی