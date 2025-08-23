باڵ چەو هیز دای نیشتم وە لەرزە

مە بیمە حەیران ئی باڵای بەرزە

گوڵ و گوڵوەنی بەساێە وە سەر

ژندار و بێ ژن کردی دەروەدەر

چەوەیلێ ڕەنگی زوڵفەیلێ هۊلە

دڵەگەی خەمین خەێدن وە جۊلە

وەحید فەڕووخی نەسەب

ئیواره‌س و له ناو پاییز ،دڵم هۊرْ چه‌وه‌یلد که‌ی

نیه‌زانی ئێ ئێوارانە ،چەنێ شێوەێ چه‌وه‌یلد ده‌ی

له ناو ئێ خاک خاپۊرە، خوتوره‌ێ ت چه‌پاوم کرد

م خوه‌م زانم ک ئێ خاکه، له هۊرْ م ،چه‌وه‌یلد به‌ی

عه‌زیز دڵتەنگْم هه‌رشه‌و، چه‌وم لێرە نیه‌چووده خه‌و

وه هه‌ر لاێیا ک چه‌و گل ده‌م "خودا ڕوو له چه‌وه‌یلد وه‌ی"

خودا هاوار! ت خوو دۊری کەسێ شووند نیەزانێدن

وە ئێ جادە، ت چشتێ بۊش، م ئەو شوون چەوەیلد خەی

دەم ئێواران، من و پاییز که‌فیمه ئێ خیاوانە

دواره وه‌فرێ وارێدن ک گوورانی چەوەیلد نەی

عەلی ئوڵفەتی