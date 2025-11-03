باڵ بژانگ
باڵ بژانگم هەم فڕێ یانێ دوواڕە تیەیدنەو
یانێ لە بان ئەورەگان سفرەی خەیاڵم خەیدنەو
باڵ بژانگم هەم فڕێ بایەس وە بێدەنگ بایدنەو
گیان دامەسە مزگانید بەد ئۊش بەتاڵێ کەێدنەو
یەی جار لە نوو ت تیەیدنەو وەو نەقش سوور و ئاڵدەو
وە ئەو میەری کەوە ک ت نایدە لە زنج چاڵدەو
نەۊش چەوەڕێ ئیزن خودام قوربان ئەو خودادە بام
خەم کەی خودا درێ عەزیز لەشم لە گیانەو کەێدنەو
باڵ بژانگم هەم فڕێ باێەد وە بێ دەنگ بایدنەو
گیان دامەسە مزگانید بەد ئۊش بە تاڵێ کەێدنەو
مْ خەو فەرەی دۊنم وە چەو هەر شەو لە لێژ جادەگان
هە جادەسەو چۊ مار کڕ پێچیەدە شان و باڵدەو
قەرزبار ئی هەمگە شەوە تەنیا وە بێ ت دامە سەر
یا وەی خەیاڵەو خەفتمە یا گەر ت قەرزم دەیدنەو
باڵ بژانگم هەم فڕێ یانێ دووارە تیەێدنەو
یانێ لە بان ئەورەگان سفرەی خەیاڵم خەیدنەو
مامووسا ئەلی ئوڵفەتی