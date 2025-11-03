‏باڵ بژانگ

‏باڵ بژانگ
2025-11-03T15:45:17+00:00

‏باڵ بژانگم هەم فڕێ یانێ دوواڕە تیەیدنەو

‏یانێ لە بان ئەورەگان سفرەی خەیاڵم خەیدنەو

‏باڵ بژانگم هەم فڕێ بایەس وە بێدەنگ بایدنەو

‏گیان دامەسە مزگانید بەد ئۊش بەتاڵێ کەێدنەو

‏یەی جار لە نوو ت  تیەیدنەو وەو نەقش سوور و ئاڵدەو

‏وە ئەو میەری کەوە ک ت  نایدە لە زنج چاڵدەو

‏نەۊش چەوەڕێ ئیزن خودام قوربان ئەو خودادە بام

‏خەم کەی خودا درێ عەزیز لەشم لە گیانەو کەێدنەو

‏باڵ بژانگم هەم فڕێ باێەد وە بێ دەنگ بایدنەو

‏گیان دامەسە مزگانید بەد ئۊش بە تاڵێ کەێدنەو

‏مْ خەو فەرەی دۊنم وە چەو هەر شەو لە لێژ جادەگان

‏هە جادەسەو چۊ مار کڕ پێچیەدە شان و باڵدەو

‏قەرزبار ئی هەمگە شەوە تەنیا وە بێ ت  دامە سەر

‏یا وەی خەیاڵەو خەفتمە یا گەر ت قەرزم دەیدنەو

‏باڵ بژانگم هەم فڕێ یانێ دووارە تیەێدنەو

‏یانێ لە بان ئەورەگان سفرەی خەیاڵم خەیدنەو

‏مامووسا  ئەلی  ئوڵفەتی

