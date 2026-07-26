ئایەمەیل
من زنەی نەیم لە ژیانم
کەفتمە بێ دەنگ م سانم
قردگێ ئەر چوڵه ژێرم
پووک ئاێم دەێ لە شانم
ئایمەیل گەل گهل دروو بۊن
لام گردن سهد کروو بۊن
تا ک وا هات گشتێان چێن
ئاێمەیل وەڵنگ چروو بۊن
هەر جیێ چم ژاو ئڵاڵن
بەزر جەنگو کینە کاڵن
سەد شەرەف وە گورگەل هار
ئاێمەیل دەس یەک هە ناڵن
ئەێ بەنەیلە کەس نیەناسن
پڕ لە باسن دڵ لە ئاسن
یانە تێخ تێژ چەفتن
دەم کەنەو پیم جۊر داسن
ئەێ خۆدا یەیشە بەنەیلد
یانە سازید باب مەیلد
ژارێان ها لە دڵ یەک
زۆڵمیان ها وەر چەوەیلد
من بڕیمە دڵ لە خڵقەت
لەێ ژیان پر لە زڵمەت
فێر سۊکێ کەم لە دڵ خوەم
من گرم خڵقەت وە عبرەت
پژواک رەوشەن رەوان