‏ئایەمەیل

‏ئایەمەیل
2026-07-26T07:35:53+00:00

من زنەی نەیم لە ژیانم

‏کەفتمە بێ دەنگ م سانم

‏قردگێ ئەر چوڵه ژێرم 

‏پووک ئاێم دەێ لە شانم

‏ئایمەیل گەل گه‌ل دروو بۊن

‏لام گردن سه‌د کروو بۊن

‏تا ک وا هات گشتێان چێن

‏ئاێمەیل وەڵنگ چروو بۊن

‏هەر جیێ چم ژاو ئڵاڵن

‏بەزر جەنگو کینە کاڵن

‏سەد شەرەف وە گورگەل هار

‏ئاێمەیل دەس یەک هە ناڵن

‏ئەێ بەنەیلە  کەس نیەناسن

‏پڕ لە باسن  دڵ لە ئاسن

‏یانە تێخ تێژ چەفتن

‏دەم کەنەو پیم جۊر داسن

‏ئەێ خۆدا یەیشە بەنەیلد

‏یانە سازید باب مەیلد

‏ژارێان ها لە دڵ یەک

‏زۆڵمیان ها وەر چەوەیلد

‏من بڕیمە دڵ لە خڵقەت

‏لەێ ژیان پر لە زڵمەت

‏فێر سۊکێ کەم لە دڵ خوەم

‏من گرم خڵقەت وە عبرەت

‏پژواک رەوشەن رەوان

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