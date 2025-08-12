پارچە شیعریگ لە پرتەو کرمانشانی
2025-08-12T17:19:34+00:00
بڕشن دوارە بڕشن، ساقی دڵم كەواوە
شێتم كە تا نەزانم، زانستنم عەزاوە
بڕشن دڵ تۆ خوەش بوو ساقی ئەگەر م دیمە
كەس گیان وەدەر نیەوەێدن لەی ساڵ ناسواوە
كوڵیا و برشیامە ئی دەردە كەس نیەزانێد
ئەشكم لە تاو دۊرید، هەم ئاگرە هەم ئاوە
زانی ئەگەر توامەد كارێکە دڵنیا بووم
وەختێ وە لا دەمێگەو ئۊشی نەچوو، جواوە؟
گونا وە ژێرێ زوڵفد بیلا بكەێ خوەرئاوا
بوومە خڕ چەوەیلد جارێ چ وەخت خاوە؟
دەردم كەسێ نیەزانێد، داخم لە بێ كەسی خوەم
تەنیا م چۊ بكیشم ئی هەمگە ناحساوە؟
ئۊشم دڵم هەڵاكە تا دەس بکەێدە تاڵان
ئۊشێد حەیاكە «پەرتەو» دەس لەی قسەیلە لاوە
پەرتو كرماشانی