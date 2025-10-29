ئێ یار کرماشانیە
بوو مێخەک هالە وەرقەوێ
هەۊرات مانگ هالەشەوێ
ئێڵێ هاتێە وەتەڵەوێ
نازار خوەش زوانێگە
((ئێ یار کرماشانیه ))
چەوێ غەزاڵ و ئاهووە
چۊ وەفرەگەێ داڵاهووە
سەوزە و وە بەرزای شاهووە
یەی خانزاێەی گیەڵانیە
((ئێ یار کرماشانیە))
باڵ بژانگێ قاتڵە
ڕووژە و نمازم باتڵە
شکیا دەسم وە ئاتڵە
خەم لە دڵم پەڕانێیە
((ئێ یار کرماشانیە))
هێمان لە هۊر بوو خوەشێ
باڵاێ بڵێن مەهوەشێ
غروور کۊەێ سەرکەشێ
پڕ لەشوور و جەوانیە
((ئی یار کرماشانیە))
هنای ک ڕەد بوودن لە لام
چمای ک پاوەن خەێ لە پام
مرم هە ئێرە بودە جام
بنووڕ زەنگم زڕانێیە
((ئێ یار کرماشانیە))
پەنجەی شمشاڵە وە خودا
نازار ماڵە وەخودا
ڕووسەم زاڵە وە خودا
مەرامێ جوور خەوانیە
((ئی یار کرماشانیە))
جۊ چایەگەێ گوڵ وەدەمە
هەرچێ لە لێ بۊشم کەمە
خاسی گێشتێ لە لێ جەمە
مەۊشن وەپێم ڕەوانیە
((ئێ یارکرماشانیە))
تاگەر مرم نیشم لەپاێ
ڕێوارێگم نیشم لەساێ
ئەر نەۊنمەێ چەوم دراێ
((ئێ یار کرماشانیە))
م، سووزان