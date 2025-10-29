‏ئێ یار کرماشانیە

‏ئێ یار کرماشانیە
2025-10-29T14:39:04+00:00

‏بوو مێخەک هالە وەرقەوێ

‏هەۊرات مانگ هالەشەوێ

‏ئێڵێ هاتێە وەتەڵەوێ

‏نازار خوەش زوانێگە

‏‌((ئێ یار کرماشانیه ))

‏چەوێ غەزاڵ و ئاهووە

‏چۊ وەفرەگەێ داڵاهووە

‏سەوزە و وە بەرزای شاهووە

‏یەی خانزاێەی گیەڵانیە

‏((ئێ یار کرماشانیە))

‏باڵ بژانگێ قاتڵە

‏ڕووژە و نمازم باتڵە

‏شکیا دەسم وە ئاتڵە

‏خەم لە دڵم پەڕانێیە

‏((ئێ یار کرماشانیە))

‏هێمان لە هۊر بوو خوەشێ

‏باڵاێ بڵێن مەهوەشێ

‏غروور کۊەێ سەرکەشێ

‏پڕ لەشوور و جەوانیە

‏((ئی یار کرماشانیە))

‏هنای ک ڕەد بوودن لە لام

‏چمای ک پاوەن خەێ لە پام

‏مرم هە ئێرە بودە جام

‏بنووڕ زەنگم زڕانێیە

‏((ئێ یار کرماشانیە))

‏پەنجەی شمشاڵە وە خودا

‏نازار ماڵە وەخودا

‏ڕووسەم زاڵە وە خودا

‏مەرامێ جوور خەوانیە

‏((ئی یار کرماشانیە))

‏جۊ چایەگەێ گوڵ وەدەمە

‏هەرچێ لە لێ بۊشم کەمە

‏خاسی گێشتێ لە لێ جەمە

‏مەۊشن وەپێم ڕەوانیە

‏((ئێ یارکرماشانیە))

‏تاگەر مرم نیشم لەپاێ

‏ڕێوارێگم نیشم لەساێ

‏ئەر نەۊنمەێ چەوم دراێ

‏((ئێ یار کرماشانیە))

‏‌‌م، سووزان

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon