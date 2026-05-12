Basrah crudes lead global gains as oil prices rise
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude climbed nearly 5% on Tuesday, amid continued gains in global oil markets.
Basrah Medium crude rose to $118.09 per barrel, up 4.85%, while Basrah Heavy crude climbed to $115.99 per barrel, gaining 4.94%.
Brent crude futures advanced $2, or 1.9%, to $106.21 per barrel, while US West Texas Intermediate gained $2.31, or 2.4%, to $100.38.
In Gulf markets, UAE Murban crude rose to $103.60 per barrel, up 4.84%, while Saudi Arabia’s Arab Super Light climbed to $113.67 per barrel, gaining 5.28%. Arab Light crude reached $113.17 per barrel, up 5.30%, while Kuwait Export crude stood at $114.23 per barrel despite a 5.18% decline.
UAE Upper Zakum crude climbed 6.66% to $100.25 per barrel, while Qatar’s Al-Shaheen crude posted the same increase.