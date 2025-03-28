"xAI" للذكاء الاصطناعي تستحوذ على "إكس"

شفق نيوز/ قال الملياردير إيلون ماسك إن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي "xAI" استحوذت على منصة "إكس" مقابل 33 مليار دولار، وهو ما يمثل تحولاً مفاجئاً لشبكة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم "تويتر".

إيلون ماسك كتب في منشور على "إكس": "الصفقة تقيّم (xAI) عند 80 مليار دولار، و(إكس) بـ33 مليار دولار"، مضيفاً أن قيمة "إكس" تبلغ 45 مليار دولار عند إضافة الديون البالغة 12 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة تم تنفيذها عبر الأسهم بالكامل.

وأضاف ماسك: "مستقبل (xAI) و(إكس) متشابكان. واليوم، نتخذ رسمياً خطوة دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب، هذا الدمج سيُطلق العنان لإمكانات هائلة من خلال دمج قدرات وخبرات (xAI) المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي مع قدرة الانتشار الواسعة التي تتمتع بها (إكس)".