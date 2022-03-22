realme GT 2 Pro يصبح أول هاتف ذكي معتمد من TCO 9.0 في العالم

يتميز realme GT 2 Pro بتصميم تقني ورقي مبتكر (Paper Tech Master Design) والذي يعد أول تصميم حيوي للهواتف الذكية في العالم.

حصل هاتف GT 2 Pro من شركة realme الرائدة والأكثر تميزا في مجال التكنولوجيا الناشئة على الإطلاق، على أحدث شهادة للاستدامة والثبات الصادرة عن شركة TCO للتطوير التي تتخذ من السويد مقرا لها لقيادتها في الابتكار والتصميم المستدام في عملية التصنيع.

TCO هي شهادة الاستدامة الرائدة في العالم لمنتجات تكنولوجيا المعلومات. تشير المنتجات المؤهلة بشهادة TCO إلى أنها اجتازت تقييمًا صارمًا للسلامة وأداء سهل الاستخدام وأداء الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

يعد realme GT 2 Pro أول هاتف ذكي في العالم يستخدم البوليمر الحيوي للوحة الخلفية بالكامل، مما يقلل انبعاثات الكربون من تصنيعه بنسبة 35.5٪. مقارنة بالمواد القائمة على البترول البحت، فإن هذا البوليمر الحيوي ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل بمقدار 2 كجم لكل كيلوغرام يتم تصنيعه. تم أيضًا تقليل نسبة البلاستيك المستخدم في عبوات الهاتف من 21.7٪ إلى 0.3٪ وهو ما يعني أنه لم يعد هناك أي بلاستيك تقريبًا.

الحصول على شهادة TCO 9.0 يشير أيضًا إلى أن العلامة التجارية قد وصلت إلى مستوى عالمي أعلى من حيث عملية الامتثال لسلسلة التوريد ومراقبة النزاهة الداخلية للمؤسسة مع فحص أكثر من 40 مؤشرًا لأداء الاستدامة. علاوة على ذلك، أظهرت شهادة TCO هذه عزم realme على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات بشكل شامل وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بها.

رؤية الاستدامة "Leap to Greener"

أعلنت شركة realme عن رؤيتها للاستدامة "Leap to Greener" في وقت سابق من هذا العام في MWC Barcelona حيث تعهدت الشركة بخفض انبعاثات الكربون من هواتفها الذكية من سلسلة GT بنسبة 50٪ في خمس سنوات من خلال تقليل بصمة الكربون لدورة الحياة الكاملة، من خلال عملية تنتقل من اختيار المواد إلى التصميم والتصنيع ثم التغليف والاستخدام، وأخيراً إلى إعادة التدوير.

بموجب الرؤية، ستبذل realme أيضًا جهودًا شاملة لتحقيق هدف "Double Zero" الذي يحقق صافي انبعاثات كربونية صفرية في عمليات التصنيع في الشركة وصفر من النفايات التي يتم إرسالها إلى مكبات النفايات بحلول عام 2025.

نبذة عن realme

realme هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية و AIoT من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. حيث توفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا التي تعكس نمط الحياة بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تم تأسيس realme من قبل Sky Li في 2018 وشعارها هو "Dare to Leap"، وهي سادس أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم. وقد أصبحت واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا على مستوى العالم في غضون ثلاث سنوات فقط. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021 دخلت realme الى 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون.