‏realme C25 تحقق أعلى نمواً عالمياً

شفق نيوز/ أطلقت realme Iraq العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، هاتف realme C25، والذي جاء بالمزيد من الميزات المتطورة بما في ذلك الكاميرا الثلاثية بدقة 48MP المزودة بتقنية الوضع الليلي الفائق Super Nightscape، وبطارية فائقة تبلغ 6000mAh، وشاشة 6.5 إنش عالية الدقة + شاشة كاملة بنتوء صغير، ومعالج Helio G35 ثماني النواة بسرعة 12 نانومتر 2.0 جيجاهرتز، وهو أيضًا أول هاتف ذكي في العالم حاصل على شهادة الموثوقية العالية من TÜV Rheinland.

ويقول حسين الجزائري - iMAD Tech: جهاز رائع من ناحية الأداء الجيد بالفئة السعرية 135 دولار، أنصح فيه متابعيني من أصحاب الإمكانيات المحدودة.

مصطفى الزبيدي - Mustafa Al-Zubaidy: جهاز مناسب من ناحية الأداء بالإضافة للبطارية الكبيرة بشحن يكفي يومين لمستخدمي الهواتف و ووسائل الاتصال الاجتماعي بصورة كبيرة من الفئة الاقتصادية 135 دولار.

التقني Master: سعر رائع بمثل هذه المواصفات، من الفئة الاقتصادية التي عادةً ما تحقق مبيعات عالية .

مختار تِك ـ Mukhtar Tech: جهاز موجّه لمحبي الألعاب من ناحية المعالج المستخدم في الفئة السعرية الاقتصادية.

كاميرا ثلاثية بدقة 48MP مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI، وصور أكثر وضوحًا بتفاصيل واضحة ومشرقة وبشكل رائع:

يعتبر هاتف realme C25 هو أول هاتف في سلسلة realme C والذي يتميز بكاميرا ثلاثية بدقة 48MP.

فعند استخدامك لكاميرا بدقة 48MP ، ستتمكن من التقاط صور عالية الدقة بدقة تصل إلى 6000 × 8000. ويمكنك القيام بالتكبير لرؤية تفاصيل مشرقة بشكل رائع ومذهل.

ويساعد وضع Super Nightscape على هاتف C25 على جعل اللقطات الليلية أفضل في السطوع والتفاصيل واللون.

ويدعم هاتف C25 أيضًا عدسة ماكرو. يمكن الاستمتاع باستخدامها لإلتقاط صور عالمك الصغير.

كما تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 8MP وضع الجمال بالذكاء الاصطناعي AI Beauty ووضع HDR ووالوضع الرأسي Portrait Mode لالتقاط صورة سيلفي مثالية.

بطارية 6000 mAh ، شحن سريع 18 وات ، استخدام يومي بدون توقف

يمكن لهاتف C25 أن يستمر استخدامه للمكالمات لمدة 43.17 ساعة أو استخدامه للعب 9.78 جولة من MLBB.

يمكن مشاهدة فيديوهات على موقع youtube لمدة 25 ساعة أو الاستماع إلى Spotify لمدة 115 ساعة. لم تعد الرفاهية في الحياة الرقمية محدودة ومقيدة بإمكانيات الهاتف، فيمكنك استخدم الهاتف لمدة كبير دون توقف.

وعلى مستوى البرامج الموجودة في الهاتف، يمكن لتطبيق App Quick Freeze اكتشاف التطبيقات التي نادرًا ما يتم استخدامها وإيقافها وإبقائها في وضع الخمول في الخلفية لتوفير عمر البطارية.

كما يمكن لتطبيق Smart Night Charge Guardian تشغيل الشحن البطيء الذكي عندما تكون البطارية ممتلئة تقريبًا عند الشحن ليلاً لحماية البطارية على المدى الطويل وتحسين عمر البطارية.

أول هاتف ذكي في صناعة الهواتف الذكية، يحصل على شهادة الموثوقية العالية من TÜV Rheinland

تضع شهادة الموثوقية العالية للهواتف الذكية من TÜV Rheinland معيارًا عالي الجودة للإلكترونيات الاستهلاكية بالإضافة إلى معايير الصناعة للأسواق الرئيسية حول العالم.

يخضع كل هاتف من شركة realme لاختبارات جودة صارمة للحصول على أفضل تجربة. من أجل مواكبة أنماط الحياة النشطة للمستخدمين الشباب ، تسعى realme باستمرار إلى تحسينات الجودة على realme C25 مع حصوله على أول شهادة موثوقية عالية من TÜV Rheinland في صناعة الهواتف الذكية.

معالج هيليو - Helio G35 مع تخزين LPDDR4x ، للحصول على أداء قوي

يتميزهاتف realme C25 بمعالج Helio G35 قوي ، والذي يستخدم تقنية معالجة تصل إلى 12 نانومتر FinFET لتقليل استهلاك الطاقة على المعالج ولإطالة عمر البطارية وتحسين الأداء. تحتوي وحدة المعالجة المركزية CPU على أربعة أنوية 4 cores من نوع Cortex-A73 ، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 2.0 GHZ. كما أنه يحمل وحدة معالجة الرسومات GPU من النوع Mali-G52.

يحتوي هاتف C25 على وحدة تخزين LPDDR4x ثنائية القناة عالية السرعة لتجربة مستخدم أسرع وأسهل.

نظام تشغيل Realme UI 2.0 المبني على أساس Android 11 ، أسرع وأكثر سلاسة وأمانًا

يعتبر realme C25 هو أول هاتف ذكي من فئة realme في سلسلة C والذي يأتي بنظام تشغيل realme UI 2.0 استنادًا إلى Android 11 ، وهو مجاني للجمع ويمكنك من إنشاء واجهة مستخدم realme كما تريد. يمكن لـ realme UI 2.0 حماية معلوماتك الشخصية من التسريب إلى أي تطبيق أخر من خلال تزويدهم ببيانات فارغة.

شاشة 6.5 إنش بتقنية HD + شاشة بنتوء صغير، مع إمكانية فتح بصمة الإصبع بسرعة فائقة

يأتي هاتف C25 مع أكبر حجم شاشة للأجهزة في هذه الشريحة من الأسعار، شاشة 6.5 إنش عالية الدقة + شاشة بنتوء صغيرمع نسبة شاشة إلى هيكل تصل إلى 89.5٪.

يحتوي على ثلاث فتحات للبطاقات – 2 فتحة لبطاقة SIM المزدوجة وفتحة مخصصة لبطاقة SD قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت.

فتح القفل ببصمة الإصبع بسرعة فائقة والتعرف على الوجه مما يحمي خصوصيتك بسهولة.