realme.. تغير قواعد اللعبة

أكدت شركة realme ، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم ، خططها لإطلاق جهاز ريلمي C53في 8 آب مع الطلب المسبق بدءًا من 25 تموز وحتى 31 تموز حيث تحصل على سماعة أذن مجانية مع كل طلب مقابل 20 دولارًا أمريكيًا. كشفت شركة realme عن أول مظهر لها وأكدت أن جميع منتجات سلسلة C هذا العام ستحتوي على "كبسولة صغيرة". بعد الترقيات الإستراتيجية لسلسلة C التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام ، تقدم C53 ثلاث ميزات في الفئة الأولى مع سعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت وشحن سريع 33 وات وجسم فائق النحافة مقاس 7.49 مم.

يتميز الجزء الخلفي من جهاز ريلمي C53بنمط يسمى تصميم Shiny Champion. يشبه نسيج الخط الذهبي وتأثير الضوء الذهبي على الظهر الشريط الذهبي والأضواء الكاشفة ، مما يتخيل لحظة البطل بفرح وإحساس بالفخر بالبطولة.

كان ريلمي C55 أول جهاز يحتوي على Mini Capsule (الجزيرة التفاعلية ) ، وسيكون C53 هو الثاني. يمكن للمستخدمين حاليًا الاستمتاع بحالة البطارية على C53 وما بعده تجربة الوظيفتين الأخريين لاستخدام البيانات وإحصائيات الخطوات عبر OTA. علاوة على ذلك ، أكدت شركة realme رسميًا أن أول كبسولة صغيرة من Android ستتوفر على جميع منتجات الفئة C هذا العام ، مما يتيح لمزيد من المستخدمين العالميين تجربة هذه الميزة المبتكرة.

يوفر C53 ميزات مغيرًا لقواعد اللعبة للهواتف الذكية ذات النطاق المنخفض مع شحن SUPERVOOC الأول من نوعه بقدرة 33 وات. مقارنةً بسابقه الشحن بقوة 10 واط ، C33 ، زاد C53 بشكل كبير من سرعة الشحن بنسبة 100٪.

يتميز ريلمي C53 بذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم C53 بطاقتي Nano SIM وبطاقة MicroSD واحدة في نفس الوقت ، مما يؤدي إلى توسيع مساحة التخزين حتى 2 تيرابايت.

من خلال التحسين المستمر للهيكل الداخلي ، حقق ريلمي C53 أنحف هيكل مقاس 7.49 ملم في فئته وفي الهواتف الذكية من الفئة C. بفضل الإطار ذي الزاوية اليمنى ، يوفر كاميرا C53 إحساسًا مريحًا في الإمساك باليد.

ومرة أخرى ، بعد ريلمي C55، سيكون C53 ثاني هواتف realme الذكية التي تتميز بأول "Mini Capsule" ( الجزيرة التفاعلية ) من Android. في الوقت الحالي ، يتمتع C53 بحالة البطارية ، وسيتمكن المستخدمون لاحقًا من تجربة الوظيفتين الأخريين لاستخدام البيانات وإحصائيات الخطوات عبر OTA.