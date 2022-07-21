realme تطلق هاتف "C35" في السوق العراقي

أعلنت شركة "realme" والتي تعد العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم عن طرح هاتف "C35" في السوق العراقي، ويعد "سي35" الإصدار الإقتصادي ذو التصميم الأكثر أناقة الذي تطرحه الشركة خلال عام 2022، حيث يوفر العديد من المميزات المبتكرة والرائدة بسعر مناسب يبدأ من 165 دولاراً لطراز 4 +128 جيجابايت.

قوموا بحجزه الآن! جهاز realme C35 متوفر للحجز المسبق ابتداءً من 20 تموز الى 26 تموز بسعر يبدأ من 175$ بذاكرة 128+6GB مع هدية مجانية realme Buds Q2 بقيمة 25$! يمكنم استلام جهاز realme C35 ابتداءً من يوم 27 تموز.

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ويعد "C35" الهاتف الأخف وزناً والأقل سمكاً في سلسلة ريلمي "C"، بسمك يصل إلى 8.1 ملم ووزن يصل إلى 187 جراماً، وحرصت "realme" على تزويد الهاتف بالمواصفات الحديثة والتصميمات الجمالية الأنيقة حيث يتمتع الإطار الخارجي بشكل بارز أنيق، كما حصل الإصدار الجديد على شهادة TUV Rheinland الموثوقة والتي تدعم الهواتف ذات الجودة الأفضل في العالم.

التصميم الخارجي والمميزات الإستثنائية

يأتي هاتف realme C35 بوزن أقل من iphone13 مما جعله يتمتع بشكلٍ وتصميم متناسق، وهو محاط بالكامل بإطار أنيق، مع تصميم ذو زاوية يمنى وبشكل انسيابي أنيق مريح للنظر، بالإضافة إلى الانطباع الجيد والمريح عند حمله واستخدامه، كما يتوفر هاتف "C35" بلونين وهما الأسود والأخضر، والجدير بالذكر أن هاتف "C35" قد تمت الإشادة به باعتباره هاتف بإمكانيات فريدة ومتعددة مقارنة بالهواتف الأخرى المماثلة لفئته السعرية.

ويوفر إصدار "C35" الذي يعد الأكثر مبيعاً ضمن سلسلة "realme C" العديد من المواصفات الرائدة مما يجعله يتفوق على الهواتف الأخرى المماثلة لفئته، بالإضافة إلي تصميمه المتميز يأتي الجهاز بشاشة كبيرة بدقة FHD+ وبحجم 6.6 بوصة مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات بالإضافة إلى معالج Unisoc T616 المصمم في إطار أنيق رفيع للغاية.

وتماشياً مع استراتيجية التطوير المتقدمة الذي تنتهجها "realme" تم تزويد إصدار "C35" بثلاث كاميرات رئيسية بفئة AI بدقة 50 ميجابكسل، والتي تضع هذا الجهاز في صدارة الأجهزة المزودة بالمستشعرات فائقة الكفائة التي عززت من مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث يُعد هاتف"C35" جهازاً أنيقاً مزوداً بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل ومتوفر بسعر أقل من 700 درهم إماراتي.

هاتف "C35" مزود بثلاث كاميرات أساسية ذات مساحة كبيرة وفتحة عدسة F/1.8 لتسهيل التقاط الصور بأدق التفاصيل، مما يتيح للمستخدمين التمتع بتجربة تصوير رائعة، أما بالنسبة للقطات العمودية يتمتع إصدار "C35" بكاميرا بفتحة عدسة F/2.8 أبيض وأسود وعدسة بفتحة F/2.4 بعرض ماكرو يصل إلى 4 سم.

شهادة الموثوقية العالية من موقع TÜV Rheinland

حصد هاتف "C35" على شهادة مزدوجة وهي شهادة الموثوقية العالمية للهواتف الذكية من مؤسسة TUV، بالاضافة إلى شهادة الجودة الحقيقية مما يضيف له المزيد من القيمة ويضعه في صدارة المنافسة مع الهواتف التي ضمن فئته.

وتعتمد مؤسسة TÜV Rheinland على مراعاة مقاييس السلامة والجودة في جميع مجالات العمل والحياة. وقد أصبحتTÜV Rheinland منذ عام 2006، عضواً في الإتحاد العالمي للأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد حيث تضع شهادة الموثوقية العالية للهواتف الذكية من مؤسسة TÜV Rheinland معيارًا عالي الجودة للإلكترونيات الاستهلاكية ومعايير الصناعة للأسواق ذات الأهمية في جميع أنحاء العالم.

بطارية قوية وشاشة بجودة FHD

هاتف "C35" مزود ببطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير مع خاصية دعم الشحن السريع بقوة 18 وات بالإضافة إلى احتوائه على ميزة إبقاءه في وضع الاستعداد لمدة 39 يوماً من دون انقطاع، كما يمكن شحن الجهاز ليصل إلى نسبة 50% خلال 49 دقيقة. ويعد"C35" الإصدار الأول من نوعه ضمن سلسلة "realme C" الذي يتمتع بشاشة بجحم 6.6 بوصة بدقة FHD والتي تعد الشاشة الأكبر ضمن فئتها، مما يوفر تجربة بصرية لامثيل لها بجودة وتكنولوجيا الــــFHD.

ريلمي تطلقGT 2 Pro في السوق العراقي أيضاً

تتعاون realme GT 2 Pro ، باعتبارها الرائد الأكثر تميزًا ، بالتعاون مع أول مصمم bio-based master designer ، وشاشة LTPO AMOLED الأعلى 2K ، وأحدث معالج Snapdragon 8 Gen 1 ، مع أكبر منطقة مشتتة للحرارة ، و نظام كاميرا ثلاثي قوي ولكنه جذاب. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيزها أيضًا بقوة 65 وات SuperDart Charge المحسّنة ، وبطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير، ونظام الAntenna Matrix المتقدم ومكبرات صوت Dolby Atmos Dual Stereo ، مثبتة مسبقًا مع realme UI 3.0 على أساس Android 12. متوفر الآن بسعر مناسب 639 دولاراً لطراز 12 +256 جيجابايت.