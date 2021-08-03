realme تطلق أسرع MagDart للشحن اللاسلكي المغناطيسي في العالم

أطلقت شركة realme ، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم ، ماج دارت ، أول حل مغناطيسي للشحن اللاسلكي لنظام أندرويد. يشمل الحل أسرع شاحن لاسلكي مغناطيسي 50 واط في العالم ، realme فلاش، أول هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي ، والعديد من ملحقات الشحن المغناطيسية الأخرى. تهدف شركة realme إلى أن تكون رائدة في نظام الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

realme فلاش، أول هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي مفهوم أولي لهاتف realme ،realme فلاش، يتميز ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير ويمكنه دعم ما يصل إلى 50 واط من الشحن اللاسلكي ماج دارت، والتي يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 100٪ في أقل من ساعة ، تقريباً نفس الشاحن السلكي ل 50W realme وسوبر دارت.

شاحن ماج دارت بقوة 50 واط ، أسرع شاحن لاسلكي مغناطيسي في العالم يتميز شاحن ماج دارت بقدرة 50 واط بنظام تبريد هواء نشط الذي يحافظ على درجات حرارة اللوحة الرئيسية والملف عند مستوى معقول مع مروحة مدمجة وقوية التي تمكنه إزالة الحرارة بسرعة عن طريق سحب تدفق هواء كبير إلى الشاحن بحيث يمكنه الحفاظ على طاقة الشحن عند مستوى عالٍ لفترة أطول.

شاحن ماج دارت 15 واط ، أنحف شاحن لاسلكي مغناطيسي سمك شاحن ماج دارت 15 واط هو 3.9 مم فقط ، أنحف بنسبة 26.4٪ من شاحن ماج الآمن، لكنه لا يزال أسرع من ماج الآمن بسبب تصميم الملف واللوح المنفصل. يضبط اللوحة الرئيسية والملف عند طرفي قابس الشحن ولوحة الشحن على التوالي، مما يجعل لوحة الشحن رقيقة بملف شحن واحد فقط. ويفصل بين هذين المصدرين لتوليد الحرارة، وبالتالي تقليل حالة توليد الحرارة وبالتالي توفير أطول لساعات شحن عالية الطاقة، والتي يمكن أن تشحن البطارية 4500 مللي أمبير من 0 إلى 100٪ في 90 دقيقة ، أسرع بكثير من المنتج المنافس.

2 في 1 ماج دارت باور بانك يوجد باور بانك ماج دارت وقاعدة شحن خاصة. يمكن إقران الاثنين معًا ليصبحا محطة شحن رأسية. يمكن شحن الهاتف من الباور بانك، ويمكن للقاعدة شحن بانك البطارية في نفس الوقت. إذا كنت بحاجة إلى الشحن أثناء التنقل ، فيمكن سحب الباور بانك وتوصيله بالهاتف الذكي. بالنسبة للتصميم، تم تصميم الباور بانك من جلد نباتي أبيض وألمنيوم.

ملحقات ماج دارت للنظام البيئي تم تصميم ماج دارت بيوتي لايت للتصوير الفوتوغرافي. يمكن توصيله بسهولة بالهاتف عبر ماج دارت وتشغيله عبر الشحن العكسي للهاتف الذكي لتوفير مصباح يدوي إضافي عند التقاط صور السيلفي.

يمكن تحويل محفظة ماج دارت إلى حامل لتثبيت الهاتف عند مشاهدة الأفلام أو إجراء مكالمات الفيديو. إنه قادر على حمل ثلاث بطاقات ائتمان قياسية.

يمكن لعلبة الشحن realme GT ماج دارت تمكين realme GT المتوافق مع ماج دارت. يتم وصل هذه العلبة عبر موصل Type-C ويسمح لشحن الهاتف لاسلكيًا عبر تقنية ماج دارت.

لطالما جلبت realme التكنولوجيا المتطورة للمستخدمين الشباب على مستوى العالم. في تموز 2020، أطلقت realme سوبر دارت تشارج 125 واط الرائد في العالم.

كما أعلنت realme، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي في مؤتمر قمة الجيل الخامس الافتتاحية أنها ستمكن 100 مليون مستهلك شاب من استخدام الهواتف الذكية التي تدعم الـ 5G خلال السنوات الثلاث المقبلة. كشفت realme أيضًا في المؤتمر ، التي عقدته بالشراكة مع GSMA و Counterpoint Research و Qualcomm ، أنه سيتم إطلاق طرازات جديدة من سلسلة GT وأداء realme 5G والكاميرات الرائدة لتعزيز اعتماد الـ 5G على الصعيد العالمي.