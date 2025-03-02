Xiaomi 15 تنطلق بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة Xiaomi مؤخرًا عن سلسلة Xiaomi 15 خلال حدث خاص في برشلونة، حيث استعرضت مزيجًا من أحدث التقنيات، وعدسات Leica Summilux التي توفر تجربة تصوير احترافية، بالإضافة إلى نظام التشغيل Xiaomi HyperOS 2 الذي يعزز الأداء والاتصال ويقدم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. إلى جانب الهواتف الذكية الرائدة، قدمت Xiaomi مجموعة من المنتجات المبتكرة، بما في ذلك Xiaomi Pad 7، Xiaomi Pad 7 Pro، Xiaomi Buds 5 Pro، Xiaomi Watch S4، والإصدار الجديد من Xiaomi Smart Band 9 Pro

: Xiaomi 15 Ultraتجربة بصرية استثنائية

يتميز Xiaomi 15 Ultra بتصميمه المستوحى من الكاميرات الكلاسيكية بتصميم راقٍ وجودة فائقة.

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED WQHD+ مقاس 6.73 إنش بدقة 3200 × 1440 بكسل، وكثافة 522 ppi وسطوع يصل إلى 3200 شمعة، مما يضمن وضوحًا تامًا في مختلف ظروف الإضاءة.

يتميز الجهاز بهيكل Xiaomi Guardian Structure المتين، وزجاج Shield Glass 2.0، وإطار من الألمنيوم المصقول CNC، مع طبقة حماية Gorilla Glass 7i

من حيث التصوير، يوفر الهاتف نطاق تكبير بصري من 14 ملم إلى 200 ملم مدعومًا بعدسات Leica Summilux ويحتوي على مستشعر Sony LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة ƒ/1.63 لالتقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يضم كاميرا Leica للتصوير البورتريه بتقنية العدسة العائمة، بالإضافة إلى كاميرا تيليفوتو بدقة 200 ميجابكسل لالتقاط صور مذهلة بعيدة المدى، وكاميرا زاوية واسعة للغاية للمشاهد الطبيعية والصور الجماعية.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، إلى جانب دعم Dolby Vision® 4K 60fps، وتقنية 10-bit Log التي تقدم تسجيلًا احترافيًا مدعومًا بتثبيت OIS/EIS مع نظام صوتي محيطي من 4 ميكروفونات.

يدعم الهاتف التصوير الفوري مع وضع Fastshot بزمن التقاط 0.6 ثانية)، إلى جانب تصوير فيديو بدقة K8 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وDolby Vision® 4K 60fps. تأتي الشاشة AMOLED CrystalRes مقاس 6.36 إنش بدقة 2670 × 1200 بكسل وسطوع يصل إلى 3200 شمعة، مع لوحة M9 مخصصة لتوفير الطاقة بنسبة 10%، وحاصلة على شهادة TÜV Rheinland لضمان راحة العين أثناء الاستخدام المطول.

يعمل كل من Xiaomi 15 و Xiaomi 15 Ultra بمعالج Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform، الذي يقدم تحسينات كبيرة في الأداء مقارنة بالأجيال السابقة. يوفر المعالج زيادة بنسبة 45% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 52%، مما يجعله مثاليًا للمهام الثقيلة مثل التصوير الحسابي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

:Xiaomi HyperOS 2الذكاء الاصطناعي والاتصال السلس

يعمل Xiaomi 15 Series بنظام Xiaomi HyperOS 2، الذي يقدم ميزات متقدمة مثل HyperCore، HyperConnect، و.HyperAI توفر تقنية HyperAI أدوات إنتاجية مثل الكتابة بالذكاء الاصطناعي، التعرف على الصوت، وأدوات الإبداع مثل تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي.

سلسلة Xiaomi Pad 7 إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تضم سلسلة Xiaomi Pad 7 الطرازين Xiaomi Pad 7 و Pad 7 Pro، حيث توفر تجربة ذكاء اصطناعي متقدمة مع إمكانيات تعدد المهام. تأتي الأجهزة بشاشة 3.2K مقاس 11.2 إنش مع معدل تحديث 144 هرتز، مما يضمن تجربة عرض سلسة.

يعمل Pad 7 Pro بمعالج Snapdragon® 8s Gen 3 ، بينما يستخدم Pad 7 معالج Snapdragon® 7+ Gen 3. كما تتميز الأجهزة بنظام Xiaomi HyperOS 2 مع أدوات إنتاجية متطورة مثل الكتابة بالذكاء الاصطناعي، التعرف على الصوت، والرسم الذكي، بالإضافة إلى ملحقات مثل Xiaomi Focus Keyboard و. Xiaomi Focus Pen

وقالت Xiaomi إن سلسلتها Xiaomi 15 والمنتجات الجديدة ستصل إلى العراق ابتداءً من 8 آذار مارس