"شاومي" تعلن عن سلسلة هواتف 14T بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.. المواصفات والاسعار

شفق نيوز/ أعلنت شركة Xiaomi (شاومي) ، اليوم الخميس، عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة 14T المصممة خصيصًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، مع ميزات متطورة في الذكاء الاصطناعي.

وتوفر هذه السلسلة تجربة مميزة في التصوير الليلي، بفضل استخدام تقنيات تصوير عالية الجودة مثل عدسات Leica ومعالجات MediaTek وشاشات AMOLED.

كما كشفت Xiaomi عن هاتفها القابل للطي MIX Flip، الذي يأتي بتصميم أنيق وتقنيات تصوير متطورة، ليجمع بين الأداء القوي والحجم الصغير.

التصوير الليلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تمتاز سلسلة Xiaomi 14T بنظام تصوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعزز من جودة الصور في الإضاءة المنخفضة. يأتي طراز 14T Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بعدسة Leica Summilux، قادرة على التقاط المزيد من الضوء لتحسين أداء التصوير الليلي. كما يدعم الطرازان تسجيل الفيديو بتقنية HDR وبدقة تصل إلى 4K.

تحسينات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

توفر الهواتف قدرات متقدمة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، مثل AI Interpreter وAI Notes للترجمة والنسخ الفوري. إلى جانب AI Image Editing وAI Eraser Pro التي تساعد في تبسيط تحرير الصور والفيديو.

تصميم متين وأنيق

تأتي هواتف Xiaomi 14T بتصميم نحيف وصلب، مع تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. ويتوفر الهاتف بألوان متعددة، بما في ذلك الرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود، والأخضر الليموني.

التوافر والأسعار

ستكون سلسلة Xiaomi 14T متاحة عبر جميع قنوات Xiaomi بدءًا من 5 أكتوبر. يبدأ سعر Xiaomi 14T Pro من 807,000 دينارا عراقي ويتوفر بالألوان الرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود. يبدأ سعر Xiaomi 14T من 558,000 ديناراً عراقياً، ويتوفر بالألوان الرمادي التيتانيوم، والأزرق، والأسود، والأخضر الليموني. يبدأ سعر MIX Flip من 1,422,000 ديناراً عراقياً ويتوفر باللونين الأسود والبنفسجي.

وتعد شركة شاومي (Xiaomi) الصينية التي تأسست في 2010 من أبرز الشركات في مجال تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة الذكية، وتميزت بتقديم منتجات مبتكرة بأسعار تنافسية، وتوسعت لتشمل أجهزة منزلية ذكية وأدوات إلكترونية متنوعة.

وتعمد شاومي على نظام التشغيل MIUI المستند إلى أندرويد وتستهدف تقديم حلول ذكية تتناسب مع احتياجات المستخدمين، ما جعلها تحظى بشعبية واسعة في الأسواق العالمية.