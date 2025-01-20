Xiaomi تزيح الستار عن سلسلة هواتفها الجديدة من أربيل

كشفت شركة Xiaomi الستار عن سلسلة هواتفها الذكية المنتظرة، Redmi Note 14، خلال حفل إطلاق أقيم في أربيل.

وتضمن الحدث الكشف عن أربع طرازات من السلسلة: Redmi Note 14 Pro+ 5G، Redmi Note 14 Pro 5G، Redmi Note 14 Pro، وRedmi Note 14.

وتقول Xiaomi إن سلسلتها الجديدة تتميز بنظام كاميرا ذكي بدقة عالية، إلى جانب تصميم متين وترقيات من فئة الهواتف الرائدة، مما يضمن تجربة فريدة تلبي احتياجات جمهور أوسع.

وأضاف أن سلسلة Redmi Note 14 تقدم تجربة تصوير فريدة من نوعها بفضل الكاميرات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتميز الطرازات الاحترافية بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS)، وزووم بصري 2x/4x، وزووم رقمي يصل إلى .30x بينما تأتي طرازات Redmi Note 14 وRedmi Note 14 5G بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط صور مليئة بالحياة.

تتضمن السلسلة ميزات مبتكرة مثل Dynamic Shots وDual Video التي تتيح للمستخدمين التقاط صور بزوايا متعددة. في حين تضيف الإصدارات الاحترافية تقنيات متقدمة مثل AI Image Expansion وAI Erase Pro لتحرير الصور بدقة عالية. وتوفر الطرازات الأساسية ميزة AI Sky لتغيير خلفيات الصور بسهولة وسرعة.

وتشير Xiaomi إلى أنه تم تصميم سلسلة Redmi Note 14 لتكون متينة، مع مقاومة للسقوط والرذاذ والخدوش. تتميز الطرازات الاحترافية بهيكل Armor All-Star، الذي يتضمن إطاراً من الألومنيوم عالي القوة، ورغوة ممتصة للطاقة، وبطانة بوليمرية لمزيد من المتانة.

كما يعزز شاشة Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 مقاومة الخدوش، بينما يأتي غطاء البطارية في طراز Redmi Note 14 Pro+ 5G إما بزجاج Corning® Gorilla® Glass 7i أو بجلد نباتي. بينما تتم حماية بقية السلسلة بزجاج. Corning® Gorilla® Glass 5 مصممة لتحمل الظروف القاسية، تتمتع طرازات Redmi Note 14 Pro+ 5G وPro 5G بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. بينما يتمتع طراز Redmi Note 14 Pro بتصنيف IP64، وطراز Redmi Note 14 بتصنيف IP54 توفر السلسلة بأكملها تجربة لمس سريع استجابة حتى في الظروف الرطبة أو الزيتية.