Watch5 وWatch5 Pro.. الابتكارات الصحية في ساعة يدوية

أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن ساعات جالكسي Watch5 و Watch5 Pro لتعزيز العادات الصحية وميزات متقدمة وإمكانات أقوى. وتعمل جالكسي Watch5 على تحسين الميزات التي يعتمد عليها المستهلكون كل يوم، بينما تعد جالكسي Watch5 Pro أحدث إضافة إلى تشكيلة ساعات جالكسي، وأكثر ساعات سامسونج متانة وثراءً بالميزات حتى الآن. وتعكس هذه المنتجات الجديدة التزام الشركة تجاه المستخدمين، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم والمستويات التي يتطلعون للوصول إليها، وذلك من خلال طرحها هاتين السلسلتين الجديدتين من الساعات لبلوغ غاياتهم.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات:"نود تأكيد التزامنا بتزويد مستخدمي ساعات جالكسي بالأدوات والبيانات والموارد اللازمة لفهم صحتهم بشكل أفضل، إضافة إلى دعمهم في رحلة تدريباتهم. ومن خلال توظيف مجس النشاط الحيوي الرائد من سامسونج، نحرص على تمكين المستخدمين من خلال الحصول على صورة مكتملة للبيانات المتعلقة بأحوالهم الصحية".

تقنية مجسات متطورة تفهمك بشكل أفضل

في ظل الرغبة المتزايدة من جانب الأفراد لفهم الأهداف الصحية والعمل لتحقيقها بشكل أفضل، شرعت سامسونج في توفير الطرق المثلى للوصول إلى مراقبة عميقة وبيانات عملية لتقدم من خلالها للمستخدمين المعلومات التي يحتاجون إليها، لمساعدتهم طوال رحلاتهم لضمان الصحة والعافية. وتم تجهيز سلسلة جالكسي Watch5 بمجس يحمل اسم BioActive ، الحل الفريد من سامسونج، لاسيما وأنه يأتي في الريادة لقيادة الحقبة التالية من جهود مراقبة الصحة بالطرق الرقمية. وكانت الشركة قد قدمت هذا المجس لأول مرة في سلسلة جالكسي Watch4، ويستخدم شريحة فريدة واحدة تجمع بين ثلاثة مجسات قوية للصحة لقياس معدل نبض القلب البصري، وإشارة القلب الكهربائية، وتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية. وبذلك يمكن الحصول على قراءات مكثفة تشمل معدل نبض القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وحتى قياس مستوى التوتر. ويمكن للمستخدمين أيضاً الحصول على فهم أعمق لصحة القلب من خلال مراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب مباشرة من المعصم. ومنذ العام 2020، عملت سامسونج على توسعة هذه الإمكانات ونشرها في 63 سوقاً، sلإتاحة الفرصة أمام الجميع لتتبع صحة القلب بشكل أفضل كل يوم.

ومع زيادة مساحة السطح ونطاق التلامس المباشر مع معصمك، تستطيع ساعة جالكسي Watch5 تعقب القياسات الصحية الآن بمستوى أعلى من الدقة عند مقارنتها مع النسخة السابقة Watch4 . وإضافة إلى ذلك، فإن مجس النشاط الحيوي القوي الذي يتكون من 3 مجسات في مجس واحد يعمل مع المجسات الأخرى في السلسلة ذاتها، بما في ذلك مجس درجة الحرارة الذي تم طرحه حديثاً لتزويد المستخدمين بفهم أعمق لصحتهم. ويستخدم مجس درجة الحرارة تقنية الأشعة تحت الحمراء للحصول على قراءات أدق، حتى لو تغيرت درجة الحرارة في محيطك. ومن شأن هذه الخاصية أن تفتح إمكانات جديدة للمطورين لتوسيع خيارات الصحة لهم وللمستخدمين للاستفادة من التجارب الجديدة تماماً.

رؤى صحية شاملة مفيدة للجميع

صُممت ساعة جالكسي Watch5 لتحقيق الكثير من الفوائد اليومية، لاسيما وأنها تقدم تجربة شاملة لا تقتصر على أنشطة اللياقة البدنية، بل تتجاوزها إلى مرحلة ما بعد التمرين والراحة والتعافي. وتعد الساعة أداة لقياس تكوين الجسم، مع تقديم نظرة كاملة عن الصحة العامة للمستخدم، وتزويده بنهج خاص لتحديد الأهداف، وإرشاده من خلال التدريبات المخصصة، وتتبع التقدم المحرز. وعندما يحين وقت الراحة، تمكّن سلسلة جالكسي Watch5 المستخدمين من استعادة البيانات، بما في ذلك معدل ضربات القلب بعد التمارين المكثفة، مع تقديم التوصيات المتعلقة بشأن استهلاك المياه بناءً على كمية العرق التي تم فقدانها خلال التمرينات.

وبما أن الحصول على قسط كافٍ من الراحة في أثناء الليل يعتبر أمراً مهماً للحفاظ على الصحة، تحرص سامسونج على مساعدة المستخدمين للحصول على نوم أفضل خلال ساعات الليل. ويمكن فهم أنماط النوم من خلال نقاط مراقبة مراحل النوم، إلى جانب اكتشاف مشكلة الشخير ومستويات الأكسجين في الدم. ويمكن تحقيق عادات نوم مُحسَّنة من خلال التدريب المتقدم على النوم بالاعتماد على برنامج موجه لمدة شهر. وعن طريق التكامل مع منصة SmartThings، تقوم ساعة جالكسي Watch5 تلقائياً بضبط مستوى الأضواء والمكيف وأجهزة التلفزيون المتصلة وفق إعدادات محددة مسبقاً، لتوفير بيئة نوم مثالية. ويمكن للمستخدمين النوم بأمان، مع وجود خاصية الكشف المحسن عن حالات السقوط، وضمان إخطار الجهة المعنية في حالات الطوارئ، إذا تعثرت أنت أو تعرض أحد أفراد أسرتك في المنزل لذلك أو للسقوط من السرير.

ولن تشعر بالقلق حيال نفاذ الطاقة من ساعتك أو تعرضها للتلف، حيث تأتي ساعة جالكسي Watch5 مع بطارية أكبر بنسبة 13%، كما توفر ثماني ساعات لتتبع النوم بعد ثماني دقائق فقط من الشحن، أي أنها أسرع بنسبة 30% من ساعة جالكسي Watch4. وأضافت سامسونج طبقة إضافية من المتانة لحماية Watch5. وقامت هذا العام بتضمين أول شاشة عرض للساعة الذكية باستخدام مادة كريستالية من الياقوت الأزرق. وتوفر هذه الطبقة الخارجية صلابة أعلى بنسبة 60%، وبذلك تظل ساعتك آمنة طوال الاستخدام اليومي. وباستخدام مساعد جوجل يمكنك إنشاء أغنيتك المفضلة على Spotify بصوتك. وستتمكن في المستقبل القريب من اكتشاف طريقك باستخدام خرائط غوغل من معصمك من دون الاتصال بالهاتف الذكي. وستكون التحديثات التي تتضمن تطبيقات جديدة مثل SoundCloud و Deezer محل تقدير عشاق الموسيقى والصوت. وعلاوة على ذلك، يوفر برنامج One UI Watch4.5 تجربة كتابة أكثر اكتمالاً، وطريقة أسهل لإجراء المكالمات، ومجموعة من الميزات الأخرى الجديدة التي تجعل استخدام ساعة جالكسي سهلاً جداً.

ساعة جالكسي Watch5 Pro .. ميزات أكثر وصلابة أقوى لعشاق المغامرات الخارجية

صُممت ساعة جالكسي Watch5 Pro التي تمثل أحدث إضافة إلى محفظة ساعات جالكسي، لمحبي الأماكن الخارجية الرائعة. وبدءاً من المشي لمسافات طويلة إلى ركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة، أصبحت ساعة Watch5 Pro جاهزة لخوض التحديات بفضل الاعتماد على مواد متميزة في تصنيعها، بما في ذلك كريستال الياقوت الأزرق القادر على مقاومة أي تآكل، والغلاف المتين المصنوع من التيتانيوم لحماية الشاشة مع تصميم الإطار البارز. وتأتي ساعة جالكسي Watch5 Pro مزودة أيضاً بحزام D-Buckle رياضي جديد تماماً، ويمتاز بالمتانة والأناقة في آن واحد.

ونظراً لقوتها وتصميمها بطريقة تضمن الاستفادة منها لفترة طويلة، تستخدم ساعة جالكسي Watch5 Pro أكبر بطارية بين ساعات جالكسي، حيث تأتي أكبر بنسبة 60% من ساعة Watch4، وهو أمر أساسي لتوفير الدعم لك في أنشطتك الجديدة. ويمكنك أيضاً الاستفادة من نسق GPX المتوافر لأول مرة على ساعات جالكسي. وتستطيع القيام بنزهة وتسجيلها ومشاركتها مع زملائك من عشاق المغامرات على تطبيق Samsung Health باستخدام Route Workout. ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضاً تنزيل مسارات المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات أثناء التدرب على خوض سباقك التالي، أو القيام بالمزيج من أنشطتك المعتادة. وفي أثناء التنزه أو ركوب الدراجة، ستظل عيناك على المسار وبعيداً عن الخريطة لظهور الاتجاهات بطريقة بديهية خطوة بخطوة. وعندما تودّ العودة إلى المنزل، ستوصلك جالكسي Watch5 Pro إلى هناك بسهولة من خلال ميزة Track Back التي تعيدك إلى الطريق الذي سلكته في رحلة الذهاب.

ويمكنك تصميم ساعتك الخاصة عن طريق اختيار الطراز والحجم ولون الهيكل والحزام لما يصل إلى 1,032 مجموعة فريدة في Galaxy Watch5 Bespoke Studio على الموقع Samsung.com. ويمكن للمستخدمين الآن تصميم ساعات فريدة لهم. ومن خلال وجود مجموعة أكبر من الأحزمة والوجوه، يمكنهم المزج بين تلك المكونات للتعبير عن أسلوبهم الشخصي، أو مشاركة دعمهم لأهداف التنمية المستدامة مع نطاق الأهداف العالمية. وتتوفر هذه الإمكانية في بلدان معينة.