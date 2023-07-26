Tab S9.. معيار جديد للأجهزة اللوحية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن سلسلة Galaxy Tab S9 الجديدة، مجموعة المنتجات المتميزة التي تعيد تعريف مشهد الأجهزة اللوحية، وتضع معايير جديدة للمشاهدة الغامرة والحرية الإبداعية. وفي جميع الموديلات الثلاثة، Galaxy Tab S9 و S9+ و S9 Ultra، تضمن شاشات Dynamic AMOLED 2X تجربة مشاهدة وترفيه فائقة مع القوة التي يوفرها المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy. ويساعد قلم S Pen الملحق والذي يحمل تصنيف IP68 المستخدمين على تحويل أفكارهم إلى واقع. وباعتباره أول سلسلة Galaxy Tab S تحصل على تصنيف IP68، تتيح سلسلة Galaxy Tab S9 للمستخدمين متابعة إلهامهم في الداخل والخارج.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة MX (Mobile eXperience): "لا توجد أجهزة مثل Galaxy Tab S9 في السوق اليوم، لاسيما وإنه يمثل ابتكاراً حقيقياً في فئته، فهو الأول من نوعه الذي يقدم تجارب يحبها المستخدمون أكثر من غيرها حول الأجهزة اللوحية في تصميم ممتاز كامل واحد. وتمكّن سلسلة Galaxy Tab S9 المستخدمين من نقل أفكارهم الكبيرة وإحيائها براحة تامة.

اكتشف عالماً من الترفيه والإلهام أثناء التنقل

سواء كنت تمارس الألعاب أو تشاهد مقاطع الفيديو، توفر شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 14.6 بوصة من Galaxy Tab S9 Ultra تجربة ترفيهية غامرة وقابلة للحمل. وتضمن +HDR10 من سلسلة Galaxy Tab S9 تحسين درجة الألوان عند استعراض المشاهد الواحد تلو الآخر، وفي كل إطار مع مجموعة واسعة من الألوان والسطوع. وتتم معايرة معدل التحديث الديناميكي لسلسلة Galaxy Tab S9 تلقائياً من 60 إلى 120 هيرتز لتحقيق التوازن بين الاستجابة السلسة وكفاءة البطارية المُحسّنة. وبفضل وجود خاصية Eye Comfort أيضاًن يمكن تقليل مستوى الإجهاد الذي قد يلحق بالعين مع الضوء الأزرق المنخفض، والذي يتم تقليله بأكثر من 70%. وتضفي هذه الخاصية المزيد من الحيوية على التفاصيل الدقيقة، ما يجعل التصوير الفوتوغرافي والمخططات والرسوم المتحركة والمزيد غيرها تبدو واضحة ونقية تماماً. وإضافة إلى ذلك، تعرض نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 16:10 التلفزيون والأفلام بالشكل المفترض للمشاهدة.

ويتم تعزيز الترفيه على سلسلة Galaxy Tab S9 من خلال الصوت الواسع الذي يتم توفيره عبر مكبرات صوت رباعية أكبر بنسبة 20%، مع صوت من خلال نظام مكبر الصوت AKG وصوت Dolby Atmos الغامر. ولضمان تجربة صوت سينمائية، يمكن لمستخدمي Galaxy Tab S9 أيضاً الاختيار من بين إعدادات الصوت المخصصة للألعاب والاستماع إلى الموسيقى، وإجراء مكالمات الفيديو والمزيد. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالترفيه في الهواء الطلق، تتوفر الآن تقنية Vision Booster المبتكرة على سلسلة Galaxy Tab S9. ويكتشف الجهاز تلقائياً ظروف الإضاءة الساطعة، ويتكيف للحفاظ على حيوية الشاشة. وباستخدام Smart Book Cover الذي يمكن ضبطه بالوضع القائم، يمكن تثبيت الجهاز في الاتجاه الرأسي أو الأفقي للعرض بدون استخدام اليدين.

وتبدو سلسلة Galaxy Tab S9 أكثر أناقة من أي وقت مضى، كما أنها جاءت معززة بالكثير من المزايا. وتم تجهيز كل جهاز بمنصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile الرائدة لأجهزة جالكسي، وهو نفس معالج الهاتف المحمول فائق السرعة في أحدث هواتف سامسونج الذكية. ولأول مرة على جهاز لوحي من جالكسي، تساعد تقنية غرفة البخار المتقدمة في تدفق الطاقة أو الألعاب أو عمليات تحرير مقاطع الفيديو. وبعد التعاون الوثيق مع شركاء الألعاب الرواد في هذه الصناعة، سيستفيد مستخدمو Galaxy Tab S9 من تجارب الألعاب المحسّنة ذات الشاشات الكبيرة. وتعد سلسلة Galaxy Tab S9 أيضاً أكثر مجموعات الأجهزة اللوحية كفاءة من سامسونج من حيث كفاءة الحرارة على الإطلاق، مع حجرة بخار داخلية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأجهزة اللوحية عالية الكثافة. وتساعد الخاصية الجديدة لتبديد الحرارة ثنائية الاتجاه في الحفاظ على أداء أفضل لأطول مدة استخدام.

استمتع بحرية حمل الأفكار إلى الحياة بسهولة

يأتي كل جهاز فاخر من أجهزة Galaxy Tab S9 مع القلم الذي يحبه المستخدمون Galaxy S Pen. وتقدم سلسلة Galaxy Tab S9 و S Pen تجربة تشبه القلم على الورق، وقد تم تصنيفهما الآن على حد سواء وفق معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يفتح المزيد من الاحتمالات، حيث يمكن للمستخدمين التقاط أفكارهم والتعبير عنها. ويمكن للقلم أيضاً الكتابة في أشرطة البحث والمتصفحات ومتاجر التطبيقات، ويضمن الشحن ثنائي الاتجاه الجديد حصوله على الطاقة بغض النظر عن طريقة وضعه في المنطقة المخصصة له. ويمكن للمستخدمين الترقية إلى S Pen Creator Edition للحصول على تجربة أكثر تميزاً. وتم تصميم هذه النسخة بمواد ذات ملمس خاص تساعد على الإمساك بطريقة مريحة، وبزاوية إمالة أوسع تجعل الإبداع أسهل بكثير. ويتوفر أيضاً نوعان من القلم، وهما النوع الصلب لتجارب الرسم الطبيعية، والنوع الناعم الذي يحاكي تجارب الكتابة الشبيهة بالورق.

وتعد الشاشات الغامرة لسلسلة Galaxy Tab S9 بمثابة الخلفية المثالية لأي مشروع. وعن طريق استخدام Multi Window، يمكن عرض ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات كشبكة منظمة من النوافذ القابلة للتعديل بسهولة. وتستطيع البحث في المتصفح، مع الإشارة إلى صورة من معرض سامسونج ورسم الأفكار في Samsung Notes، حيث يتم كل ذلك في وقت واحد وفي عرض واحد. وكبديل آخر، يمكن استخدام خاصية Pop-Up View، لعرض التطبيقات كنوافذ عائمة، مع استمرار عرض الشاشة الرئيسية بالكامل.

وفي ظروف السفر أو العمل أثناء التنقل، يمكن للوحة مفاتيح Book Cover Keyboard ونسق DeX Mode من سلسلة Galaxy Tab S9 محاكاة تجربة سطح المكتب مع أقصى قدر من قابلية التنقل على الجهاز اللوحي. وتبدو الزوايا القابلة للتعديل للوحة المفاتيح ذات الغطاء الكتابي ولوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية وكأنها جهاز كمبيوتر خفيف الوزن. وفي الوقت نفسه، يتميز نسق DeX Mode بمؤشر سهل المتابعة، وتغيير حجم النافذة وتحديد موضعها، وإمكانيات الشاشة الثانية لتبرز شاشة الكمبيوتر الشخصي أو تعمل على توسيعها إلى الكمبيوتر اللوحي. وعند إجراء مكالمة عبر برنامج Google Meet، يمكنك العمل بسهولة أكبر من خلال مشاركة الشاشة، والمشاركة في تحرير مستند Samsung Notes بشكل مباشر في نفس الوقت.

وصُممت سلسلة Galaxy Tab S9 لإلهام الإنتاجية التلقائية وتعزيز الإبداع، وتمثل مركزاً قوياً للمحافظ الإبداعية مع استخدام التطبيقات الجديدة والمحسّنة التي ترضي شغف المستخدم. ويقدم تطبيق GoodNotes المفضل للمعجبين تجربة جديدة لتدوين الملاحظات اليومية على Android لأول مرة، ويتم إطلاقه حصرياً لمستخدمي جهاز جالكسي اللوحي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بسهولة مشاركة الملاحظات التي تم إنشاؤها في GoodNotes على جميع الأنظمة الأساسية وتحريرها معاً في وقت واحد.

ويعمل تطبيق تحرير الفيديو LumaFusion الاحترافي على تسهيل العمل عند إنشاء محتوى قابل للمشاركة. ويمكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، وحتى الملفات الكبيرة التي تم التقاطها على كاميرا اهاتف جالكسي الذكي، بسهولة مع سلسلة Galaxy Tab S9 من خلال خاصية المشاركة السريعة Quick Share. ويستفيد تطبيق LumaFusion بشكل كامل من شاشة Galaxy Tab S9 Ultra الواسعة لضمان دقة تحرير مقاطع الفيديو.

وتم تحويل Clip Studio Paint إلى واجهة جهاز لوحي مبسطة للرسم والتلوين والمزيد. وفي الوقت نفسه، يعمل ArcSite على تمكين المصممين والمحترفين من خلال تحويل رؤيتهم الإبداعية إلى مخططات CAD ثنائية الأبعاد، وتكون مُصممة بدقة مع خطط شاملة للموقع وتقديرات دقيقة. ومن خلال التعاون الوثيق مع غوغل لتحسين تجارب الشاشة الكبيرة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيقات الشريكة لإكمال المهام بسهولة وتحويل الأفكار إلى واقع على سلسلة Galaxy Tab S9.

حقق أقصى استفادة من تجربة مميزة كاملة من الداخل والخارج

بفضل تجربتها المميزة، تندمج سلسلة Galaxy Tab S9 أيضاً بسلاسة في منظومة جالكسي. ويعد استخدام الأدوات الإبداعية أمراً بسيطاً عندما تكون أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية متصلة بأجهزة أخرى. وتعمل ميزة التحكم المتعدد Multi Control على تسهيل نسخ النصوص والصور أو لصقها أو سحبها مباشرة بين الجهاز اللوحي والهاتف الذكي، ما يتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام لوحة اللمس Galaxy Tab S9.

ولمطابقة تجارب البرامج المتميزة، تتميز أجهزة سلسلة Galaxy Tab S9 بخصائص تصميم جالكسي الفريدة من الهواتف الذكية الرائدة من سلسلة Galaxy S، مثل نفس تصميم الكاميرا المذهل. وتتميز سلسلة Galaxy Tab S9، التي يبلغ سمكها 5.5 ملم لجهاز Tab S9 Ultra، بأنها خفيفة الوزن ونحيفة، ولكنها أيضاً متينة وتحمل تصنيف IP68. وصممت الأجهزة أيضاً لتحمل الصدمات والخدوش بفضل الهيكل المقوى بالألمنيوم من نوع "أرمور". وبالنسبة للمستخدمين الذين تظهر أفضل أفكارهم في أماكن غير متوقعة، يكون هذا الجهاز بمثابة الشريك المثالي، ويمكن استخدامه في البيئات الصعبة، لأنه قادر على تحملها خلال ساعات اليوم. ويوفر الغطاء الخارجي الجديد Outdoor Cover مزيداً من راحة البال لمستخدمي الجهاز اللوحي ممن يبحثون عن المزيد من الحماية.

وتعتبر سلسلة Galaxy Tab S9 نموذجاً آخر على التزام سامسونج ببناء التكنولوجيا التي تثري حياة الناس، مع تقليل تأثيرها على البيئة من دون أي مساومة. ومقارنة بالأجيال السابقة، تتميز سلسلة Tab S9 باستخدام مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها في كل من المكونات الداخلية والخارجية. ويأتي أيضاً في صندوق تغليف معاد تصميمه والورق المستخدم في صندوق التغليف عبارة عن ورق معاد تدويره بنسبة 100%.

التوفر

تتوفر سلسلة Galaxy Tab S9 للطلب المسبق في أسواق محددة اعتباراً من 26 يوليو، مع التوفر العام بدءاً من 11 أغسطس.

وتأتي السلسلة بلونين، وهما البيج والجرافيت، وثلاثة أحجام: 14.6 بوصة على Tab S9 Ultra، و 12.4 بوصة على Tab S9+، و 11 بوصة على Tab S9.

وتتم حماية التجربة المتميزة ودعمها من خلال أربعة أجيال من ترقيات واجهة المستخدم One UI ونظام التشغيل Android OS، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. وتقدم Samsung Care+، خدمة دعم للأضرار العرضية، وخصومات خاصة ومزايا مجانية خلال فترات الطلب المسبق.