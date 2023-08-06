TECNO تطلق تجربة لعب وترفيه فريدة

أطلقت العلامة التجارية للتكنولوجيا المبتكرة "TECNO اليوم رسميًا النسخة الخاصة لـ "POVA 5 Series Free Fire

وهي ملك الأداء في ألعاب الفيديو مع أفضل تجربة بطارية وسمعية بصرية في فئته. تم تصميمه بالتعاون مع لعبة المعركة الملكية المحمولة الشهيرة "Garena Free Fire"، حيث يجمع النسخة الخاصة لـ "POVA 5 Series Free Fire" ليس فقط تحسينات الأداء، ولكن أيضًا شخصيات اللعبة المحبوبة لتقديم تجربة هاتف ذكي غامرة وقوية لهواة الألعاب في جميع أنحاء العالم.

تتكون النسخة الخاصة لـ "Free Fire" من هواتف "POVA 5"، "POVA 5 Pro 5G" و "POVA NEO 3"، وتعد ترقية كبيرة لعائلة "POVA" مع التركيز على تجربة لعب وترفيه مذهلة وغامرة. تقدم سلسلة "POVA 5" الأحدث ميزات صديقة للاعبين مثل سعة بطارية مذهلة تصل إلى 7,000 مللي أمبير في الساعة وشاشة رائعة بحجم 6.78 بوصة ودقة FHD+ مع معدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، للتأكد من أن اللاعبين يمكنهم الانغماس بالكامل في ألعابهم المفضلة مع أدنى انقطاع

قال Jack Gou، المدير العام لشركة TECNO: "تلتزم سلسلة TECNO POVA بتقديم تجربة ألعاب وترفيه سلسة من خلال مصدر الطاقة المطلق والأداء القوي". "يسعدنا أن نقدم الإصدار الخاص الجديد من POVA 5 Series Free Fire ، والذي سيوفر طريقة غامرة لمحبي الألعاب لتجربة ترفيه ألعاب شامل لا مثيل له وأفضل أداء في فئته. لقد شهدت شراكتنا مع Garena و Free Fire ولادة العديد من الميزات الفريدة، ولا يسعنا الانتظار حتى يختبرها الجميع بأنفسهم ".

ألعاب وترفيه من جميع النواحي مع شاشة واضحة FHD + مقاس 6.78 بوصة وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز FHD +

تم تزويد TECNO POVA 5 Free Fire Special Edition بمعالج MediaTek الرائع Helio G99 بتقنية 6 نانومتر للهواتف الذكية المخصص للألعاب، الذي يوفر أداءً ممتازًا في الألعاب مع استهلاك أقل للطاقة، وقوة حسابية أكبر، ومزيد من الاستقرار. تشمل السلسلة أيضًا POVA 5 Pro 5G المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس 5G.

لمواءمة أدائها القوي، تأتي نسخة POVA 5 Free Fire Special Edition بشاشة مذهلة بحجم 6.78 بوصة بدقة FHD+ وبدقة 1080*2460 لمجال رؤية أوسع وصور مثيرة للإعجاب. تتميز الشاشة بمعدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز لتقديم حركات سلسة بشكل لا يصدق، ومعدل استجابة للمس يبلغ 240 هرتز مما ينتج عنه تفاعلات أكثر متعة على الشاشة. سواء كنت تلعب ألعابًا أو تشاهد أفلامًا أو تستخدمها في الاستخدام اليومي ببساطة، تتمتع النسخة الخاصة بتجربة مشاهدة مدعومة ومؤثرة لتوفير ترفيه اللاعبين والاستمتاع به بشكل أكبر.

توفر نسخة TECNO POVA 5 Free Fire Special Edition أيضًا ذاكرة على مستوى الأعلام تصل إلى 8 جيجابايت + 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة وما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. تمنح الذاكرة الكبيرة في POVA 5 تجربة سلسة بدون إجهاد، حيث تتيح حفظ ما يصل إلى 25 تطبيقًا في الذاكرة المؤقتة دون تأخير وتسمح بتحسين وقت بدء التطبيق بنسبة 39٪ متوسطًا.

سباق بدون توقف مع تقنية القوة النهائية وأفضل بطارية في الصناعة.

تسمح سلسلة TECNO POVA 5 Free Fire Special Edition للمستخدمين بالحصول على طاقة إضافية والترفيه كما لم يحدث من قبل. مع عمر بطارية مذهل يصل إلى 7000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الشحن الفائقة بقوة 68 واط في السلسلة، جميع الأجهزة الثلاثة مجهزة بما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة اليومية.

تتميز نسخة TECNO POVA 5 Free Fire Special Edition ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر الطاقة الكافية لتلبية متطلبات الاستخدام عالي الكثافة طوال اليوم، مما يسمح لمحبي لعبة Free Fire بالاستمتاع باللعب دون انقطاع بفضل شحنة واحدة. بالإضافة إلى الألعاب، تسمح السعة الضخمة بالمكالمات المستمرة لأكثر من 39 ساعة، وتصفح الإنترنت لأكثر من 18 ساعة، ومشاهدة الفيديو لأكثر من 14 ساعة. في الوقت نفسه، تتيح تقنية الشحن الذكي بقوة 45 واط للبطارية أن تصل إلى 50٪ في 21 دقيقة فقط والشحن الكامل في 60 دقيقة - أسرع بنسبة 25٪ من السلسلة السابقة POVA، مما يجعل الجهاز خيارًا فعالًا من حيث الوقت للاعبين أثناء التنقل.

تقدم السلسلة أيضًا تقنية Battery Lab 3.0 لزيادة عمر البطارية في وضع الحفظ الفائق للطاقة، بينما تتيح شحن عكسي بقوة 10 واط حتى استخدام الهاتف الذكي كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى.

الدمج الشامل لميزات لعبة Free Fire والقدرة على الاستمتاع بتجربة غامرة

لتعزيز تجربة الألعاب الغنية، تم تزويد نسخة TECNO POVA 5 Free Fire Special Edition بمكبرات صوت مزدوجة لصوت محيطي مكتمل مع شهادة DTS و Hi-Res المعتمدة. يتم تحسين تجربة الألعاب بشكل أكبر من خلال محرك الاهتزاز الخطي على المحور Z وجيروسكوب قوي يخلقان اهتزازًا واقعيًا، بالإضافة إلى محرك Aurora الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويوفر سرعات تشغيل التطبيقات بسرعة البرق. مزودة بتقنية التبريد بغرفة البخار للمرة الأولى، تسمح الطراز الجديد بمنطقة تبديد حراري فائقة الكبيرة بمساحة 10749 مم مربع مع ما يصل إلى 10 طبقات من التبديد الحراري، مما يوفر تبريدًا بنسبة 2 مرات أفضل من جيل POVA السابق لجلسات لعب غير متوقفة.

توفر سلسلة POVA 5 Free Fire Special Edition أيضًا تجربة شاملة للهواتف الذكية ذات طابع Free Fire من خلال التخصيص المثير للأهتمام من تصميم العبوة إلى البرمجيات.

كلعبة معارك رويال رائعة وشهيرة للغاية، استطاعت Free Fire أن تكسب جماهير من جميع أنحاء العالم بفضل شخصياتها الملهمة وأسلوب لعبها الجذاب. استنادًا إلى أبحاث المستخدمين، اختارت TECNO أشهر شخصيات Free Fire لتكون جزءًا من التخصيصات المتاحة، لتقديم تجربة مستخدم ذات صلة وجذابة حول اللعبة. تم تصميم النسخة الخاصة بشكل كبير بناءً على شخصية Kelly الرمزية في Free Fire، وهي عداءة متحمسة بسرعة فائقة وقدرة لا تصدق - وهذا يتوافق تمامًا مع نظام القوة النهائية والأداء اللا مثيل له لنسخة POVA 5 Free Fire Special Edition التي ستمنح اللاعبين قطعة مرتديه أو أداة في اللعبة بشكل عشوائي.

تأتي سلسلة POVA 5 Free Fire Special Edition أيضًا مع برمجيات مخصصة مثل رموز التطبيقات التي صممت بألوان مستوحاة من الأيقونية للعبة، وخلفيات متحركة لأفضل خمس شخصيات شهيرة في Free Fire، وإشعارات ونغمات رنين مخصصة. تتجمع جميع هذه العناصر لتقديم مفاجأة ممتعة مع إنشاء ذكريات حصرية لعشاق اللعبة واللاعبين.

تصميم مميز لافت للنظر هو تصميم Turbor Mecha الأول من نوعه في الصناعة.

يتميز تصميم سلسلة TECNO POVA 5 Free Fire Special Edition بالأداء النهائي بتصميم مستقبلي محسّن ومعزز بالتقنية. حققت السلسلة اختراقًا مع تصميم ميكانيكي ثلاثي الأبعاد Turbor Mecha الأول من نوعه في الصناعة. مستوحى من درع الروبوت القوي، يعكس الغطاء ثلاثي الأبعاد للميكا الشكل الحياة الواقعية ومناسب تمامًا للميزات القوية للسلسلة ويحول الأجهزة إلى آليات أداء متحمسة. للتأكد من أن تصميم Turbor Mecha يبرز بين الحشود، اختارت TECNO ثلاث خيارات ألوان مذهلة لـ POVA 5، وهي Amber Gold و Hurricane Blue و Mecha Black. بشكل عام، يتيح التصميم المستوحى من Mecha للمستخدمين الإدلاء ببيان جريء وإظهار أسلوبهم العصري المتشدد.

توفر تقنية الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي صورًا مبهرة وجذابة.

تمكن سلسلة TECNO POVA 5 Free Fire Special Edition المستخدمين من التقاط أروع لحظاتهم بفضل الكاميرا الذكية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط التفاصيل بدقة فائقة. يتيح الجهاز أيضًا فيديو بمنظورين لتصوير حياة اليوتيوبرز بمنظورين مختلفين وميزة Sky Shop لتحرير السماء بلمسة واحدة بشكل سحري. في الوقت نفسه، تتيح ميزة Portrait Beauty للمستخدمين تعزيز إشراقتهم، بينما يضمن وضع HDR جودة ووضوح استثنائيين.