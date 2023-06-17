TECNO تتيح لمستخدمين CAMON 20 اصدار Android 14 Beta

تعتبر سلسلة CAMON 20 من شركة TECNO فرصة للحصول على نظرة أولية عن إصدار Android 14 Beta ، أعلنت TECNOالعلامة التجارية العالمية المبتكرة، بفخر أنها ستكون واحدة من أولى شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تقدم إصدار Android 14 Beta المقدم من Google يوفر تحديث Android 14 تحسينات متوقعة في مجالات الأمان والخصوصية والأداء وتخصيص المستخدم.

ومن أجل أن يكون المستخدمون من بين أوائل الحاصلين على هذا التحديث، ستعمل سلسلة CAMON 20 بنظام التشغيل Android الأحدث، مما سيجلب مجموعة من الترقيات والتحسينات التي سترفع تجربة المستخدم إلى مستويات أعلى.

يقول جاك جو، المدير العام لشركة TECNO، أننا نلتزم كعلامة التجارية بإتاحة أحدث التقنيات والابتكارات لمستخدمينا الذين ينظرون إلى المستقبل ، سواء في مجال الأجهزة والتصميم أو في التطورات البرمجية. وتعاونت TECNO مع Google لتقديم إصدار Android 14 Betaللسلسة CAMON 20، مما يتيح للمستخدمين أن يكونوا من بين الأوائل الذين يجربون الميزات الجديدة.

تتميز سلسلة CAMON 20، التي تم إطلاقها حديثًا، بتجربة استثنائية للمستخدم، حيث تجمع بين قدرات التصوير عالية الأداء وعناصر التصميم المميزة. ويعتبر هاتف CAMON 20 Premier 5G أحد اجهزة سلسلة CAMON 20 ، هو الخيار المثالي لعشاق التصوير والتكنولوجيا. يتميز بتقنيات التصوير المتقدمة، بما في ذلك تقنية Sensor-Shift OIS Anti-Shaking التي تساعد في تثبيت الصور وتجنب الاهتزازات غير المرغوب فيها ، بالإضافة إلى مستشعر RGBW فائق الحساسية بدقة 50 ميجا بكسل لتصوير ليلي عالي الجودة.

يعمل هاتف CAMON 20 Premier 5G على شبكة 5G، مما يمنحك تجربة اتصال سريعة ومتميزة لتنزيل الملفات ومشاهدة الفيديو بسلاسة. كما تتميز الشاشة الكبيرة والواضحة بقياس 6.9 بوصة بعرض صور ومحتوى بدقة عالية وألوان زاهية، في حين يوفر المعالج القوي والذاكرة العشوائية الكبيرة أداءً سلسًا واستجابة فائقة لتجربة استخدام فعالة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بتصميم رائع وجذاب يجمع بين الجمال والابتكار، وبطارية بسعة كبيرة توفر استخدامًا طويلًا دون الحاجة للشحن المتكرر.

باختصار، هاتف CAMON 20 Premier 5G يقدم تجربة استثنائية لمحبي التصوير والتكنولوجيا الحديثة، مع تقنيات التصوير المتقدمة، وتجربة اتصال سريعة، وشاشة كبيرة وواضحة، وأداء قوي، وتصميم جذاب.