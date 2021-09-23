"Snapdragon 778G".. أول موبايل من الفئة السعرية المتوسطة إلى الأسواق العراقية

realme تعمل على اطلاق realme GT ماستر إيديشن : الأفضل تصميمًا لعام 2021 في الأسواق العراقية، وفقاً للأداء الرائد لسلسلة realme GT، تم تجهيز realme GT Master Edition بمعالج Snapdragon 778G 5G بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. تدعم سلسلة realme GT Master Edition نظام تبريد Vapor Chamber، الذي تم استخدامه من قبل في رائد السرعة الهائلة realme GT. يتيح ذلك للهاتف التعامل بسهولة مع تجارب الألعاب القوية.

١. تم تصميمه من قبل الديزاينر ناوتو فوكاساوا

مستوحى من أكثر الأشياء تمثيلا في السفر - حقائب السفر ، صمم Naoto Fukasawa الهاتف الذكي في شكل "حقيبة سفر"، ونسخ الشبكة الأفقية للحقيبة ، مما يسمح للمستخدمين بالتفكير بشكل طبيعي في السفر. إن استخدام اللون الرمادي المنخفض التشبع والتسامح العالي يجعل الناس يشعرون بالراحة والهدوء في لمحة ؛ مادة الجلد النباتي ناعمة مثل بشرة الأطفال ، مما يجلب تجربة نسيج رائعة.

٢.الكاميرات:

-الكاميرا الأساسية — تم تجهيز realme GT Master Edition بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل.

-عدسة واسعة 119 درجة وعدسة ماكرو 4 سم.

-وضع تصوير الشارع الحصري.

-فلتر الشارع.

-فلتر الأبيض والأسود بلس مسبق الضبط.

-الفلتر الدراماتيكي مسبق الضبط.

٣.شاشة كاملة AMOLED من سامسونج 120 هرتز ، شاشة ملونة عريضة DCI-P3 100٪

يستخدم realme GT Master Edition شاشة Samsung AMOLED الكاملة. وهو يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ومعدل أخذ العينات التي تعمل باللمس 360 هرتز ، ويحتوي على شاشة ملونة عريضة 100٪ DCI-P3. يتميز بتعبير غني بالألوان وإطار أضيق واستهلاك أقل للطاقة.

٤.معالج SDM 778G 5G ، بمعمارية 6 نانومتر

يستخدم الإصدار الرئيسي من realme GT المعالج الرائد Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، ويعتمد العملية المتقدمة الحالية 6 نانومتر ، وأربعة نوى معمارية A78 فائقة النوى ، والتردد الرئيسي يصل إلى 2.4 جيجا هرتز ، مما يوفر تجربة أداء شاملة وقوية. يدعم realme GT Master Edition بالفعل وضع 90 إطارًا من Honor of Kings.

٥.نظام تبريد Vapor Chamber

تم تجهيز realme GT Master Edition بغرفة بخار تبلغ مساحتها 1729.8 مم² ، وهي أكبر حجماً وأكثر كفاءة في التبريد من الأنابيب التقليدية. بالإضافة إلى ذلك ، يتكون نظام التبريد خماسي الطبقات من الجرافيت ، والنحاس ، وسبائك الألومنيوم ، وهلام السيليكا ، وما إلى ذلك. يمكن أن تغطي مساحة المبدد الحراري الكبيرة 100٪ من مصادر الحرارة الأساسية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 12387.4 مم². هذا يقلل بدرجة كبيرة من درجة الحرارة ويحافظ على الهاتف في حالة أداء عالي.

٦.بطارية 4300 مللي أمبير + 65 واط SuperDart

تم استخدام ب realme GT Master Edition شحن الفلاش بجهد منخفض بجهد منخفض 65 واط واعتماد تصميم ثنائي الخلية معتمد من 3C ، مما يساعد على زيادة كفاءة الشحن وجعله أكثر أمانًا في الاستخدام. خوارزمية الضبط الذكي VCVT ، تحقق جهد ضبط السرعة المتغير بدون خطوات ، ويمكنها بذكاء ضبط الجهد والتيار ، وضبط الوحدة بدقة مع 500mA كترس ، وتحسين كفاءة الشحن ، وتقليل فقدان الحرارة غير الضروري الناجم عن الشحن.

٧. بصمة في الشاشة.

٨. يأتي بنسختين: نسخة ال8GB+256GB.

و نسخة ال6GB+128GB.

٩. realme UI 2.0 .