Shogun يحطم الأرقام.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الإيمي 2024

شفق نيوز/ سيطر مسلسل "شوغون" على حفل جوائز إيمي 2024 في مجال الدراما التلفزيونية، بالفوز ب18 جائزة متنوعة.

وإلى جانب "شوغون"، كانت مسلسلات "The Bear" و"Baby Reindeer" و"Hacks" من بين التي نالت أيضًا حظًّا وافرًا في النسخة السادسة والسبعين من الحفل الذي أقيم في مسرح Peacock في لوس أنجلوس.

مسلسل "The Bear" يحصد 11 جائزة من بين 23 ترشيحًا.

حصل المسلسل الأمريكي "ذا بير" على 11 جائزة، إذ كان مرشحًا لأكبر عدد من الجوائز في فئة الكوميديا والبالغ عددها 23 ترشيحًا، منها جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

كما نال المسلسل ثلاث جوائز تمثيلية بما في ذلك أفضل ممثل كوميدي لجيريمي ألين وايت، الذي يؤدي دور كارمي، للعام الثاني على التوالي.

مسلسل "Shogun" يحصل على 18 جائزة من بين 25 ترشيحًا

تمكن المسلسل الدرامي الياباني "شوغون" من نيل 18 جائزة من بين 25 مسلسلًا رُشح لها، كان أبرزها جائزة أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثلة عن دورٍ رئيس، ما جعله يصنع التاريخ بالفعل، إذ حقق رقماً قياسياً لأكبر عدد من جوائز إيمي في موسم واحد.

مسلسل "Baby Reindeer" يحظى بست جوائز

حصد مسلسل "بيبي ريندير" ست جوائز في فئة المسلسلات القصيرة، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لريتشارد جاد.

مسلسل "Hacks" يحصل على جائزة أفضل مسلسل كوميدي

حصد مسلسل Hacks، الذي يتبع علاقة الحب والكراهية بين ممثلة كوميدية مخضرمة وشابٍ أصغر سنًّا منها، على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

كما فازت نجمة Hacks جان سمارت بجائزة أفضل ممثلة كوميدية وهي ثالث جائزة إيمي لها عن دور ديبوراه في العرض وسادس جائزة إيمي في مسيرتها المهنية.

إليزابيث ديبيكي تفوز بأول جائزة إيمي لها

في فئات الدراما، فازت الأسترالية إليزابيث ديبيكي بأول جائزة إيمي لها، أفضل ممثلة درامية عن دورها في دور الأميرة ديانا في الموسم الأخير من The Crown أو "التاج" على نتفليكس، فيما لم يحصل المسلسل نفسه على أي جائزة من جوائز إيمي.

وإلى جانبها فازت الممثلة جودي فوستر البالغة من العمر 61 بأول جائزة إيمي لها، كأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير أو فيلم أو سلسلة محدودة عن دورها في مسلسل "True Detective: Night Country".

وكذلك فازت ليزا كولون-زايس باتت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل ""The Bear"، لتصبح أول ممثلة لاتينية تحصد جائزة إيمي عن هذه الفئة.