POCO تكشف عن سلسلة X7

كشفت شركة POCO، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن سلسلة X7 التي تضم X7 Pro وX7 مما تدمج القوة والمتانة مع تصميم عصري وجريء.

وقال أنغوس نج، رئيس قسم التسويق في POCO العالمية: "تضع سلسلة POCO X7 معايير جديدة من خلال دمج الأداء العالي مع التصميم المميز ونسعى لتقديم تجربة قوية وشخصية للمستخدمين.

يتميز هاتف POCO X7 Pro بشريحة Dimensity 8400-Ultra القوية، التي توفر كفاءة أفضل في وحدة المعالجة المركزية بنسبة 54%، وتحسينات في وحدة معالجة الرسومات بنسبة 70%، وزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي بنسبة 50%. مع نظام Xiaomi HyperOS 2 وتقنية WildBoost Optimization 3.0، يقدم الهاتف تجربة أكثر سلاسة وسرعة، مُحسّنة للألعاب المتطلبة مثل Genshin Impact. كما تضمن تقنية LiquidCool 4.0 تبريدًا فعالًا بفضل منطقة التبريد الكبيرة التي تبلغ 5000 مم² ونظام .3D IceLoop

أما POCO X7، المدعوم بشريحة Dimensity 7300-Ultra، فيحقق نتيجة 704,404 في اختبار AnTuTu ويدعم توسيع الذاكرة العشوائية حتى 24 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا دون انقطاع.

يقدم كل من POCO X7 Pro وX7 طاقة تدوم طويلاً للمستخدمين المتطلبين. يتميز X7 Pro ببطارية بسعة 6000mAh، وهي الأكبر من POCO، مما يوفر حتى 14.5 ساعة من الاستخدام، بالإضافة إلى شحن فائق السرعة بقدرة 90 واط، حيث يتم شحنه بالكامل في 42 دقيقة فقط.

ومع محرك الشحن الذكي، يعمل الجهازان على تحسين سرعة الشحن ودرجة الحرارة. حيث يمكن لـ X7 Pro الشحن في درجات حرارة تصل إلى -25°C، بينما يدعم X7 المكالمات لمدة 24 ساعة والانتظار لمدة 66 ساعة في الظروف تحت الصفر.

يتميز X7 Pro بتصميم بسيط مع خطوط مستوحاة من حلبة السباق، بينما يقدم X7 أول شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من. POCO كلا الهاتفين مزودان بزجاج Corning® Gorilla® القوي ومعتمدين بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يضمن متانة فائقة للاستخدام اليومي.

تقدم سلسلة POCO X7 تجربة تصوير استثنائية عبر الهواتف الذكية بفضل الكاميرا الرئيسية من نوع Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل المزودة بنظام تثبيت الصورة البصري OIS، مما يضمن صورًا حيوية وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يضيف طراز X7 عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بينما يتمتع كلا الطرازين بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

تتضمن الميزات المبتكرة مثل Dynamic Shots وUltraSnap وAI Erase Pro وAI Film تقنيات متطورة لتحسين الصور والفيديوهات. يدعم كلا الطرازين تصوير الفيديو بدقة 4K، مع قدرة X7 Pro على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، إضافة إلى ميزات تعديل متقدمة مثل وضع المخرج وتسجيل 10bit-LOG.

يعزز جهاز POCO X7 Pro الإنتاجية والإبداع من خلال أدوات ذكية. ميزات مثل المترجم الذكي تسهّل التواصل في الاجتماعات والمكالمات، بينما تقوم ملاحظات الذكاء الاصطناعي ومسجل الذكاء الاصطناعي بتلخيص النقاط الرئيسية مع الترجمة الفورية. يأتي كل من POCO X7 وX7 Pro أيضًا مع تطبيق Google Gemini، مساعدك الذكي للكتابة، العصف الذهني، التعلم، والمزيد.