OpenAI تطلق ChatGPT-5 بقدرات متطورة

شفق نيوز– متابعة

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق الجيل الخامس من برنامجها الشهير ChatGPT، موفرة النسخة المحسّنة مجاناً لجميع المستخدمين، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـOpenAI، خلال مؤتمر صحفي أن النسخة الجديدة تحمل اسم ChatGPT-5، بأنها "نموذج ذكي بشكل عام"، معبراً عن تقدّم هائل مقارنة بالإصدارات السابقة.

وأشار ألتمان إلى أن الذكاء الاصطناعي العام الذي يحاكي التفكير البشري لا يزال يتطلب مزيداً من التطوير، مبيناً أن النموذج الحالي لا يتعلم باستمرار من الاستخدام الفعلي، وهو أمر ضروري لتحقيق ذكاء شامل وفعّال.

في سياق متصل، توقع محللو الصناعة أن يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في أساليب حياة البشر وطرق عملهم، حيث قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مؤخراً: "مع تسارع تقدم الذكاء الاصطناعي، بدأ عصر الذكاء الفائق يلوح في الأفق، وهذه ستكون بداية جديدة للبشرية".

وتشهد السوق استثمارات ضخمة من شركات كبرى مثل أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت وxAI التابعة لإيلون ماسك، التي تسعى جميعها للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ألتمان أن ChatGPT-5 يتفوق في مجالات مثل البرمجة والكتابة والرعاية الصحية، معتبراً أن "GPT-5 يشبه خبيراً حاصلاً على درجة الدكتوراه في مجاله"، مقارنة بالإصدارات السابقة التي تشبه طالباً في المدرسة الثانوية أو الجامعة.

ومن المتوقع أن يكون "الترميز الاهتزازي" – القدرة على إنشاء برامج برمجية عند الطلب – أحد الركائز الأساسية في الإصدار الجديد.

من جانبه، أشاد خبير الذكاء الاصطناعي البريطاني سيمون ويلسون بكفاءة النموذج، رغم اعتباره أنه لا يشكل قفزة نوعية كبيرة مقارنة بنماذج أخرى، في حين أكد إيلون ماسك أن نموذجه Grok 4 يتفوق على ChatGPT-5.

وأكدت OpenAI أن ChatGPT-5 مصمم ليكون جديراً بالثقة، مع تقديم إجابات مفيدة والحد من المعلومات الضارة، مشيرة إلى اعتماد تقييمات صارمة لضمان صدق المعلومات.

كما أصدرت الشركة نموذجين مفتوحي المصدر يمكن للمستخدمين تنزيلهما وتعديله مجاناً، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والاستجابة للضغوط المتزايدة لكشف تفاصيل برمجياتها.