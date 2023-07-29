OPPO تطلق بورتريه ثلاثي الأبعاد

أعلنت OPPO اليوم عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Reno - OPPO Reno10 Pro 5G و OPPO Reno10 5G - في [العراق].

مع المميزات المتوارثة لسلسلة Reno بما في ذلك التصميم الأيقوني الرفيع والخفيف الوزن، يتميز الجهازان الجديدان من سلسلة Reno10 بقبضة أكثر راحة وتجربة بصرية ممتازة مع تصميم منحني ثلاثي الأبعاد يبلغ سمكه 7.89 مم ويزن 185 جرامًا فقط. مزودًا بشحن فلاش SUPERVOOCTM ومحرك لصحة البطارية الحصري من OPPO وشريحة إدارة الطاقة SUPERVOOC ، يوفر Reno10 Pro 5G و Reno10 5G شحنًا أسرع مع عمر بطارية أطول. جنبًا إلى جنب مع SoC القوية، والتخزين الكبير، ونظام التبريد فائق التوصيل المحدث، وأحدث لون من ColorOS 13.1، يوفر Reno10 Pro 5G و Reno10 5G أداءً قويًا وموثوقًا إلى جانب تجربة سلسة شاملة مضمونة لمدة تصل إلى أربع سنوات.

تصميم منحني ثلاثي الأبعاد جديد بهيكل رفيع وقبضة مريحة

يتميز كل من Reno10 Pro 5G و Reno10 5G بنوع التصميم النحيف والخفيف الذي أصبح دعامة أساسية لسلسلة Reno. الجسم المنحني ثلاثي الأبعاد لكلا الطرازين يجعلهما يبدوان أنحف بصريًا مع توفير قبضة أكثر راحة للمستخدم.

عبر سلسلة Reno10 الجديدة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بلمسات الالوان الجديدة التي تدمج التصميم المرئي المتميز مع الإحساس المريح. يتوفر Reno10 Pro 5G باللون الأرجواني اللامع والرمادي الفضي، وكلاهما يجلب إحساسًا هادئًا، ويتوفر Reno10 5G بلونين ملفت للانتباه استنادًا إلى OPPO Glow - Ice Blue و Silvery Gray.

نظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح يأخذ تجربة التصوير العمودي إلى مستوى مختلف توفر سلسلة Reno10 تجارب تصوير بورتريه أكثر قوة للجميع.

مع ضع الأساس عبر نظام كاميرا Ultra-Clear Portrait محدث ومجموعة كاميرا جديدة في سلسلة Reno10. يتميز Reno10 Pro 5G بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا صورة مقربة IMX709 بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع 112 درجة 8 ميجابكسل. يوجد في الجزء الأمامي من الجهاز كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مزودة بمستشعر IMX709 إضافي. في هذه الأثناء، يتميز Reno10 5G بمستشعر كبير بدقة 64 ميجابكسل 1/2 بوصة على الكاميرا الرئيسية للحصول على وضوح أكبر للصورة، وأيضًا كاميرا IMX709 بورتريه بدقة 32 ميجابكسل لتجربة صورة محسنة. مع نظام الكاميرا هذا في كلا الطرازين، تمكّن سلسلة Reno10 المستخدمين من التقاط صور فائقة الوضوح بسهولة مع تفاصيل محسّنة لأي نوع من الاحداث او المواقف.

من بين هذه الكاميرات الثلاث، تدعم كاميرا Telephoto Portrait القوية بدقة 32 ميجابكسل تجربة تصوير مختلفة تمامًا تفتح الباب أمام صور بورتريه مذهلة على الهاتف الذكي. بفضل الزووم البصري 2X، يمكن استخدام الكاميرا لالتقاط صور عالية الدقة بطول بؤري للصورة الشخصية يبلغ 47 مم، والتقاط صور شخصية طبيعية بواقعية مذهلة.

أداء متطور شامل يمنحك سلاسة تدوم طوال الوقت

لطالما كانت OPPO في صدارة اللعبة عندما يتعلق الأمر بتوفير تقنية شحن أسرع وأكثر موثوقية، وفي سلسلة Reno10، تم تقديم عدد من الميزات لتعزيز أداء البطارية والشحن.

مع 80W SUPERVOOCTM Flash Charge، يمكن شحن Reno10 Pro 5G بنسبة 100٪ في حوالي 28 دقيقة، وللمرة الأولى، تمت إضافة شريحة إدارة الطاقة الخاصة بـ OPPO - SUPERVOOC S - إلى سلسلة Reno. يجمع SUPERVOOC S بين ست وظائف، بما في ذلك الشحن والتفريغ وفك التشفير وإعادة الضبط وحماية البطارية وقاطع الدائرة في شريحة واحدة، مما يساعد على تقليل مقدار المساحة التي تشغلها مكونات الشحن السريع داخل الهاتف بنسبة تصل إلى 45٪ ودفع تفريغ البطارية كفاءة تصل إلى 99.5٪.

بفضل تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 67 واط، يوفر Reno10 5G شحنًا سريعًا مع القدرة على شحن البطارية الكبيرة التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة بنسبة 100٪ في حوالي 47 دقيقة.

مع الدعم الإضافي من Battery Health Engine الحصري من OPPO، يمكن تمديد العمر الافتراضي الفعال للبطارية لكل من Reno10 Pro 5G و Reno10 5G لما يصل إلى 1600 دورة شحن وتفريغ.

يوفر الأداء الأساسي على Reno10 Pro 5G و Reno10 5G منصة Snapdragon® 778G 5G ومنصة MediaTek Dimensity 7050 5G على التوالي. يوفر كل من SoCs أداء حوسبة فائق القوة وتجربة 5G أسرع، وكل ذلك مع انخفاض استهلاك الطاقة. جنبًا إلى جنب مع نظام التبريد فائق التوصيل الذي تم تحديثه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتطبيقات ثقيلة دون التضحية بالراحة أو الأداء.

من حيث التخزين ، يأتي كل من Reno10 Pro 5G و Reno10 5G مع دعم لتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي من OPPO. مع هذه الميزة يمكن للهاتف تحويل مساحة ROM غير المستخدمة مؤقتًا إلى 12 جيجابايت كحد أقصى من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بمزيد من التطبيقات مفتوحة في وقت واحد والتبديل بينها بشكل أكثر سلاسة.

بفضل كل هذه التحسينات، فإن Reno10 Pro 5G و Reno10 5G قادران على توفير طلاقة مثالية من جميع النواحي لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد حصل Reno10 Pro 5G على تصنيف A في شهادة الطلاقة TÜV SÜD لمدة 48 شهرًا.

اتصال سلس وكفاءة عالية في ColorOS 13.1

يجمع كل هذه الميزات الرائعة معًا في واجهة ذكية ومريحة هو ColorOS 13.1 المحدث في سلسلة Reno10.

توفره في الاسواق

سيتوفر OPPO Reno10 Pro 5G في 29 يوليو 2023 في بغداد، بسعر 499 دولارًا. سيتوفر OPPO Reno10 5G في 29 يوليو 2023 في بغداد، بسعر 379 دولارًا.