NOTE 12 PRO تعريف جديد لأسلوب حياة

لم تعد اجهزة الهاتف اداة اتصال فحسب، بل تمثيل لنمط حياة المستخدم وتعبير عن هويته، ذلك تحقق بدمج التصميم الكلاسيكي مع الابتكار الحديث في هاتف Note 12 PRO

مواصفات عامة للجهاز:

الشاشة: 6.7 بوصة AMOLED

الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 گيگابايت

الرام: 8 گيگابايت

الكاميرا: 108 + 2 + 0.3 ميگابكسل

المعالج: MediaTek Helio G99

البطارية: 5000 ميللي أمبير - 33 واط

- التفاصيل:

- معالج Helio G99 من MediaTek هو القلب النابض لجهاز Note 12 PRO الاول عالميا بحيازة هذا النوع من معالجات الاداء العالي بدقة تصنيع 6 نانوميتر ثماني الانوية مرفق بوحدة معالجة رسوميات Mali-G57 MC2، مزيج مثالي لإدارة عمليات واجهة XOS 10.6 المبنية على نظام اندرويد 12

- ذاكرة عشوائية بحجم 8 گيگابايت مع ذاكرة تخزين داخلية 256 گيگابايت هي الخيار الوحيد الافضل بين المنافسين، وامكانية اضافة ذاكرة تخزين خارجية مايكرو اس دي SDXC .

- الكاميرا الثلاثية هنا هي احد النقلات النوعية لهذا الاصدار من سلسلة نوت، كاميرا اساسية بدقة 108 ميگابيكسل قادرة تماما على اعطاء ادق التفاصيل و معالجة الصور بتباين الوان واقعي، تدعمها كاميرا تيلي فوتو بدقة 2 ميگابكسل مع حساس ضوء ثالث، لامكانية التصوير بتقنية HDR و البانورامي.

في الجهة الامامية للجهاز نلاحظ شكل القطرة العلوي الذي يمثل كاميرا السيلفي بدقة 16 ميگابيكسل بعدسة f/2.0

- سماعات صوت خارجية ثنائية بجودة صوت عالية مع فتحة سماعات رأس 3.5mm

- بصمة باستجابة سريعة في الجانب

- الجهاز يأتي بمنفذ اتصال SIM CARD مزدوج الشريحة

المشغل لكل هذه الاجزاء الالكترونية هي بطارية عملاقة بسعة 5000 ميللي امبير قادرة على الصمود معك طوال اليوم مدعوم من شاحن بقدرة 33 واط .

- نظرة خارجية لشكل الجهاز :

عودتنا سلسلة النوت باعتمادها قواعد التصميم الخاصة لكل اصدار من اصداراتها. من الجهة الخلفية نرى ان البروز الدائري لكاميرا ثلاثية العدسة جالسة على اطار مستطيل مصقول بطبقة صدفية الملمس لاعطاء انطباع فخم من المسكة الاولى.

و لن ينتهي هذا الانطباع عند هذا الحد ، فإن امتداد ظهر الجهاز اللامع مستوحى من عجائب الطبيعة الخلابة، الذي يأتي بثلاثة الوان هي : الرمادي البركاني و الازرق التوسكاني و الابيض الألبي .

درجات الوان و ملمس مانع لظهور بصمات الاصابع، مع ابعاد تضمن مسكة مريحة للاستخدام بيد واحدة.

اما من الجهة الامامية ستخطف بصرك شاشة بمقاس 6.7 بوصة AMOLED +FHD ذات الوان فاقعة و حقيقية يميزها تدرج حيوي بنسبة تباين الوان 1:100000 و تعتيم 100% منعا لانعكاس الضوء ، تغطي الشاشة نسبة 92% من جسم الجهاز الكلي بحواف ضيقة جدا لتعطي تجربة بصرية متكاملة ابتداءا من مشاهدة الفيدوهات الى ممارسة الالعاب، التجربة الاستثنائية ليس لها حدود مع انفنكس.

اخيرا و ليس آخرا سعر الجهاز :215 دولار لذاكرة 256+8