MSI تكشف حاسباً صغيراً بأداء قوي واتصال متعدد (فيديو)

شفق نيوز- متابعة

أعلنت MSI عن حاسب صغير جديد متعدد الاستخدامات، يتميز بأداء مرتفع وقدرات متقدمة لمعالجة البيانات وتصفح الإنترنت.

ويأتي الجهاز بهيكل مدمج بأبعاد (136×132×50) ملم ووزن 630 غراماً، ما يجعله مناسباً للاستخدام المكتبي والمنزلي وسهل الحمل أثناء السفر.

وزُوّد الحاسب بمعالجات من سلسلة AMD Ryzen 5 8645HS وAMD Ryzen 7 8845HS وAMD Ryzen 9 8945HS، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي DDR5-5600 بسعات تتراوح بين 16 و64 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية من نوع SSD، إلى جانب معالج رسوميات مدمج.

وصُمم الجهاز لدعم الاتصال بعدة شاشات وأجهزة في وقت واحد، حيث يضم خمسة منافذ USB 3.2 Gen2 Type-A، ومنفذي USB4، ومنفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذي HDMI 2.1، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات ومنفذ SD لبطاقات الذاكرة.

ويعمل الحاسب بنظامي Windows 11 Home وWindows 11 Pro، كما يدعم الاتصال عبر Wi-Fi 6E وتقنية Bluetooth 5.3.