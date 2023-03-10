Infinix تسجل رقماً قياسياً بسرعة الشحن السلكي

في ظل المنافسة المشتعلة بين الشركات التكنولوجية لتطوير قدرات الشحن السلكي السريع، الامر الذي ادى بنا ان نشاهد كسر رقم قياسي عالمي جديد بمرور كل شهر، إنفنكس ترفع سقف التحدي الى مرحلة جديدة كليا حيث تستعد العلامة التجارية الرائدة بقطاع التكنلوجيا لطرح اول شاحن سلكي بقدرة 260 واط كاسرة رقم اقرب المنافسين Realme بجهازها GT 3 الذي تم الاعلان عنه في مؤتمر MWC 2023 برشلونة بقدرة 240 واط (اختياري)، لتحلق عاليا في المراكز الاولى بين الشركات التقنية.

في حين لم يتسنى لوكالة شفق نيوز الحصول على تفاصيل اكثر بخصوص هاتف انفنكس القادم الذي سيأتي مزودا بهذا الشاحن، سوى ظهوره بالصورة المسربة بجانب احد الاجهزة الذي يبدو نوعا ما اقرب الى لغة تصميم جهاز ZERO Ultra المطروح في الربع الاخير من السنة الماضية بشاحن قدرة 180 واط.

نظام الشحن الجديد بقوة 260 واط سيأتي بمضخة ذات أربعة اتجاهات قدرة 100 واط وتصميم دائري AHB (ناقل عالي الأداء) مع تحكم آمن في الشحن.

يذكر مصدرنا أيضًا أن Infinix تختبر تقنية شحن لاسلكي بقوة 100 واط. يأتي بتصميم ملف مخصص مع كفاءة شحن محسّنة مع خفض كل من المقاومة الداخلية و الوقت المستهلك عند الذروة

وفقًا لمصدر التسريبات ، ستعلن انفنكس عن هذه التقنية خلال أسبوعً من الآن في 9 مارس آذار. ويبقى أن نرى ما إذا كنا سنشهد إطلاق هاتف جديد إلى جانب شاحن 260 واط أو ما إذا كانت ستستخدم نسخة معدلة من Infinix Zero Ultra. في جميع الأحوال ، من المؤكد رؤية هذه التقنية مطروحة في الاسواق من انفنكس بحلول نهاية العام.