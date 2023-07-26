Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic.. الإلهام في الليل والنهار وإرشادات صحية

كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن الساعتين Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic الجديدتين المصممتين لمساعدة المستخدمين على تبني عادات صحية طوال ساعات النهار والليل. وتقدم سلسلة Galaxy Watch6 معلومات صحية شاملة، إلى جانب الأداء القوي بفضل التصميم المتطور والأنيق، كما تتميز بإطار أقل سماكة وشاشة أكبر وأكثر حيوية، مع واجهة مستخدم أكثر تفاعلية. وتسمح كلا السلسلتين أيضاً للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة أكبر من وجوه الساعة المتنوعة وخيارات النطاق الجديدة التي تضمن لهم تحقيق أهدافهم.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "إننا من خلال طرحنا للسلسلتين Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic الجديدتين، نؤكد على وفائنا بالتزامنا من حيث إضفاء الطابع المرن على أدوات المراقبة الصحية المتقدمة، مع سهولة الحصول عليها من المعصم مباشرة. وبدءاً من التدريب على النوم واللياقة البدنية، وحتى توفير الأفكار المتعلقة بالتغذية، توفر سامسونج طرقاً جديدة ومريحة لمساعدة المستخدمين في الحصول على المعلومات الضرورية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات لضمان صحة أفضل في كل يوم وكل ليلة".

إرشادات لصحتك - بدءاً من النوم

توفر سلسلة Galaxy Watch6 رؤى هادفة تسهم في إحداث تغييرات إيجابية على مدار الساعة، كما تقدم النصائح والإرشادات المخصصة والقابلة للتنفيذ. وإدراكاً منها لحقيقة أن الصحة الأفضل تبدأ بالنوم الأفضل، تساعد سامسونج المستخدمين على تحسين لياليهم بنفس الطريقة التي يحسنون بها أيامهم، ويتم ذلك من خلال التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية للنوم الأفضل، وهي: فهم أنماط النوم الشخصية، وتبني عادات أفضل، وتهيئة بيئة مثالية للنوم.

وبناءً على الميزات الرائدة للنوم والصحة، تقدم سلسلة Galaxy Watch6 الآن تحليلاً متعمقاً لعوامل نقاط النوم، بما في ذلك إجمالي وقت النوم ودورة النوم ووقت الاستيقاظ، إضافة إلى التعافي البدني والعقلي، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على فهم جودة النوم التي يحصلون عليها. ومن خلال رسائل النوم الفردية التي تم تطويرها بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للنوم، يحصل المستخدمون على تعليقات مفصلة حول صحة نومهم كل صباح. وتوفر Galaxy Watch6 أيضاً تناسقاً في النوم يوضح مدى اتساق أوقات نوم والاستيقاظ للمستخدم، وعرض رمز حيوان النوم المعين الذي يمثل نوع نومه.

ويتيح التدريب على النوم المحسّن للمستخدمين تفعيل الأفكار المتعلقة بالنوم من خلال الإرشادات والنصائح والرسائل التذكيرية المخصصة، والتي يمكن الوصول إليها من على المعصم والهاتف الذكي المقترن مع الساعة. وعندما يحين وقت النوم، يمكن لـ Galaxy Watch6 المساعدة في ضبط بيئة النوم المثالية عن طريق تغيير إعدادات الأجهزة الإلكترونية المنزلية المتصلة تلقائياً، وتشغيل وضع السكون عبر ساعة المستخدم والهاتف، حيث يتم كتم الإشعارات وتعتيم الشاشات وحتى تنشيط الأشعة تحت الحمراء غير المرئية على الساعة لتقديم أفكار صحية قيمة من دون حدوث أي تشتيت إضافي للضوء.

وأصبحت ميزات اللياقة البدنية أكثر تخصيصاً لتحفيز المستخدمين طوال رحلتهم. ومن خلال بنية الجسم مع القياسات الجسدية الرئيسية، مثل العضلات الهيكلية، ومعدل الأيض الأساسي، ونسب الماء والدهون في الجسم، يحصل المستخدم على المعلومات الكاملة ومعرفة مدى لياقته، ويقدم نهجاً مخصصاً لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز في التمارين، وتقديم التوجيه من خلال اللياقة البدنية الشخصية، كما يمكن الآن الحصول على النصائح غذائية من خلال الشراكة الجديدة مع Whisk.

وتحلل خاصية منطقة معدل نبض القلب الجديدة القدرات البدنية الفردية، كما تحدد المستويات الخمسة لشدة الجري المثالية لمساعدة المستخدمين على تحديد أهدافهم بناءً على قدرتهم، بدءاً من حرق الدهون إلى التمارين عالية الكثافة. وإضافة إلى تتبع أكثر من 100 تمرين حالي، تسجل خاصية Track Run المضافة حديثاً جري المستخدم على المسار، بينما تتيح Custom Workout للمستخدمين تبني وتتبع روتين التمارين الخاص لكل مستخدم.

وإلى جانب مراقبة ضغط الدم والرسم الكهربائي للقلب، تساعد خاصية التنبيه لعدم انتظام ضربات القلب الجديدة المستخدمين على فهم صحة القلب بشكل أكثر شمولاً، وذلك عن طريق التحقق من إيقاعات القلب التي توحي بوجود الرجفان الأذيني حتى في أثناء النوم. وتساعد السلسلة Galaxy Watch6 أيضاً في تمكين المستخدمين من تتبع درجة حرارة الجلد أثناء الليل لتقديم أفكار قيمة، بما في ذلك تتبع الدورة الشهرية. ويمكن لميزة "اكتشاف السقوط" في أثناء التمرين أو عند الوقوف بلا حراك، أو حتى خلال النوم في حالة سقوط المستخدم من السرير. وحال اكتشاف احتمال السقوط، ستقوم ساعتك تلقائياً بتنبيه رقم خدمة الطوارئ أو جهات الاتصال المحددة مسبقاً.

تصميم متطور مثالي لك

من خلال الارتقاء بتجربة الأجهزة القابلة للارتداء، تقدم سلسلة Galaxy Watch6 جميع التصميمات الجديدة التي توفر خدمات أفضل وقوة أكبر ومجموعة أوسع من الخيارات الأكثر راحة مع قابلية للتخصيص.

وأصبحت القراءة والكتابة أسهل على الشاشة الأكبر بنسبة 20%، كما أنها تعرض المزيد من النصوص على الشاشة، فضلاً عن وجود لوحة مفاتيح أكبر، ويتم كل ذلك مع الحفاظ على الحجم المريح. وتتميز الشاشة بعرض البيانات بطريقة أكثر حيوية مع الدقة العالية بسطوع يصل إلى 2,000 شمعة في المتر المربع، إلى جانب ميزة ضبط سطوع الشاشة دائماً، ما يسمح للمستخدمين بالرؤية الأفضل، والقيام بالمزيد من المهام حتى تحت ضوء الشمس الساطع. وبما أنها تأتي مدعومة بالمعالج والذاكرة المتطورين، توفر Galaxy Watch6 تفاعلات أكثر سلاسة وسرعة.

وتأتي السلسلتان Galaxy Watch6 و Watch6 Classic بإطار أنحف بنسبة 30%، مع إطار دوار أرفع بنسبة 15% على التوالي، الأمر الذي يعزز جمال الإطار الدائري المميز. وتتميز سلسلة Galaxy Watch6 بواجهات جديدة أنيقة وتفاعلية وغنية بالمعلومات لتحقق الساعة أقصى استفادة من الشاشة الكبيرة، بينما تتيح الأشرطة الجديدة التي تعمل بنقرة واحدة للمستخدمين المزج بين أحزمة الساعة ومطابقتها بسهولة. ونظراً لوجود أكثر من 704 مجموعات فريدة، يمكن للمستخدمين تصميم ساعتهم المثالية من خلال الموقع الإلكتروني Samsung.com. وعلى سبيل المثال، يمكن اختيار حزام قماش جديد خفيف الوزن، ووجه ساعة للتدريب على النوم بشكل مثالي لمساعدتك في الحصول على أفكار مفيدة عن النوم براحة تامة.

وتأتي سلسلة Galaxy Watch6 ببطارية أكبر واستهلاك منخفض للبطارية لدعم شاشتها الأكبر والأكثر سطوعاً. ويمكن شحنها بسرعة خلال ثماني دقائق فقط، يمكن للمستخدمين إضافة ثماني ساعات إضافية، لتكون بمثابة أداة مثالية لتتبع نومهم أثناء الليل.

تجربة هائلة مباشرة من معصمك

توفر سلسلة Galaxy Watch6 قدرات أكبر على معصم كل مستخدم. وتجمع محفظة سامسونج الجديدة على Galaxy Watch6 بين Samsung Pay و Samsung Pass لدمج المزيد من الخدمات في محفظة المستخدم، بما في ذلك بطاقات الهوية وتذاكر الأحداث وبطاقات الصعود إلى الطائرة، إضافة إلى بطاقات الائتمان وبطاقات العضوية، وتكون جميعها في ساعاتهم. وتتيح الخاصية المحسّنة للتحكم بالإيماءات للمستخدمين إدارة الساعة بسهولة، عن طريق استخدام إيماءات بسيطة للوصول إلى الخدمات المطلوبة بسهولة، كما يتيح لهم تحديد اختصاراتهم والوصول إلى التطبيقات والوظائف بدون لمس.

ومع وجود تطبيق WhatsApp، يصبح من السهل على مستخدمي Galaxy Watch البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، من دون الحاجة إلى الخروج من الهاتف. وبدءاً من خريف هذا العام، يمكن للمستخدمين الاستمرار في التعامل مباشرة من ساعتهم باستخدام تطبيقات جديدة من Google Calendar و Gmail، والتي ستكون متاحة حصرياً على نظام التشغيل Wear OS. ويمكنهم أيضاً تتبع تقدم اللياقة البدنية أو البيانات المتعلقة بالتغذية بسهولة أكبر، خاصة مع تحديثات Peloton و MyFitnessPal، والاستمتاع قريباً بخيارات تدفق إضافية مع Audible. ومع تقديم واجهة برمجة تطبيقات جديدة لدرجة حرارة الجلد ضمن مجموعة تطوير برامج الصحة المميزة من سامسونج، سيتمكن الشركاء قريباً من الوصول إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء المتقدمة للتوصل إلى قياسات أدق لتقديم عالم جديد تماماً من الإمكانات للمستخدمين. ويستفيد تطبيق Thermo Check الذي تم إطلاقه حديثاً من واجهة برمجة التطبيقات الجديدة، ما يسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة وجباتهم المفضلة أو الماء قبل السباحة، من دون الحاجة إلى لمسه.

وتعمل سلسلة Galaxy Watch6 مع أجهزة سامسونج الأخرى على توسيع نطاق تجارب المستخدم بشكل أكبر. وتتيح وحدة التحكم في الكاميرا التي تمت ترقيتها التحكم عن بعد في كاميرا Galaxy Z Flip5 المقترنة، تبديل الأوضاع والتكبير. ويمكن الاعتماد على جهاز تلفزيون ذكي من سامسونج أو Galaxy Tab S9 لإظهار تقدم المستخدم بشكل آني من خلال برنامج للياقة البدنية أو اليقظة الموجه على الشاشة الكبيرة. ويستطيع المستخدمون أيضاً تبديل اتصال Galaxy Buds2 Pro تلقائياً بين أجهزة سامسونج عبر التبديل التلقائي. وإذا أضاع المستخدمون هواتفهم، تستطيع سلسلة Galaxy Watch6 الآن تحديد مواقعها من خلال خاصية Find My Phone مع دعم الخرائط.

وكالعادة، تظل البيانات الشخصية على الساعة آمنة، بفضل منصة الأمان Samsung Knox.

التوفر

يتوفر كل من Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic للطلب المسبق في أسواق محددة اعتباراً من 26 يوليو، مع توفر الخدمة العامة بدءاً من 11 أغسطس.

وتشتمل Galaxy Watch6 على برنامج تشغيل يومي متطور بتصميم حديث وبسيط. وتأتي بحجم 44 ملم من الجرافيت والفضة، وآخر بحجم 40 ملم من الجرافيت والذهب. وإذا كنت ترغب في الحصول على تصميم لساعة أكثر تميزاً ومناسبة لجميع االأوقات، ننصحك باختيار Galaxy Watch6 Classic التي تتميز بإطار دوار يفضله الكثيرون، كما أنها متوفرة باللونين الأسود والفضي بمقاس 43 ملم و 47 ملم.

وإذا كنت من الباحثين عن المغامرة وتركز على المتانة والأداء والأناقة، فإن Galaxy Watch5 Pro تظل خياراً رائعاً، كما أنها تأتي الآن بالمزيد من ميزات نظام (GPX)، النسق المحسّن من GPS، مع إمكانية الاستفادة من الطريقة الجديدة باستخدام قاعدة بيانات ملفات GPX التي تمكّن المستخدمين من البحث والوصول ببساطة إلى المسارات الأفضل، بينما يدعم الآن تطبيق Route Workout للجري والمشي المتوفر سابقاً لرياضات التجوال وركوب الدراجات الهوائية.