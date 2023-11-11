"Galaxy AI".. سامسونج  تطلق الترجمة الفورية للمكالمات بهاتفها الجديد

شفق نيوز/ كشفت شركة "سامسونج" عن مساعدها الذكي الجديد Galaxy AI، وقالت في بيان إنه سيقدم حزمة متنوعة من التجارب والمزايا، التي تكسر حواجز الاتصالات بين المستخدمين، وتعزز إنتاجيتهم وتدعم إبداعهم، مما سيفتح آفاقاً من الفرص أمامهم.

ولم تعرض الشركة الكورية التفاصيل التقنية والمزايا الدقيقة لمساعدها الذكي الجديد، الذي أعلنت قدومه بحلول 2024، ويتزامن ذلك مع الموعد السنوي لإطلاق هواتفها الذكية، إذ ستصل عائلة هواتفها الجديدة جلاكسي S24 في الربع الأول من العام الجديد.

وسيقدم مساعد سامسونج الجديد ميزة الترجمة الفورية للمكالمات AI Live Translate Call، بحيث يمكن للمستخدم الاستمرار في مكالمته الصوتية حتى وإن كان الطرف الآخر يتحدث بلغة لا يجيدها الأول.

وأشارت الشركة إلى أن مساعدها الذكي سيستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترجمة الفورية للحديث بين طرفي المكالمة، سواء بشكل نصي يظهر أمام المستخدم على الشاشة، أو في صورة ترجمة صوتية فورية، بحيث يستمع إليه المستخدم خلال المكالمة.

وتؤكد سامسونج من خلال هذه الخطوة أن هواتفها الذكية القادمة ستستقبل مزايا تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي، لتنافس بذلك هواتف "بيكسل 8" التي زودتها شركة "جوجل" بحزمة من المزايا الذكية المدعومة بمعالجها المميز Tensor G3.

وخلال منتدى سامسونج للذكاء الاصطناعي SAIF 2023 في نسخته السابعة، كشفت الشركة عن نموذجها الأول للذكاء الاصطناعي Samsung Gauss، والمكون من 3 نماذج، أحدها يحلل ويكتب النصوص ويترجمها، والثاني متخصص في إنشاء الصور وتحريرها وتعديل أنماط تصميمها وألوانها، بينما الثالث يقدم قدرات فائقة في كتابة الأكواد البرمجية ومراجعتها واختبار الأكواد التي ينشئها المطورون بأنفسهم، مما يسهل عملية تطوير التطبيقات ومواقع الويب، ويجعلها تستغرق وقتاً ومجهوداً أقل.

وكانت الشركة قد أوضحت أن نماذجها الجديدة ستتوفر داخلياً بشكل مبدئي لموظفيها، لترفع من إنتاجيتهم، وتسهل إنجاز مهامهم الوظيفية، ومن ثم ستبدأ في تقديمها في صورة أدوات ومزايا مختلفة في أجهزتها الذكية، ومن بينها هواتفها الرائدة.