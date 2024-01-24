"Caviar" تطلق هواتف مزينة بالذهب والأحجار الكريمة

شفق نيوز/ طرحت شركة "Caviar" الروسية مجموعة جديدة من هواتف "Galaxy S24 Ultra" بعد تعديلها وتزيينها بالذهب والأحجار الكريمة.

وذكرت الشركة أن مجموعة "Era of Dragon" من هواتف سامسونغ الجديدة ستضم عدة نماذج من الهواتف التي ستطلق بأعداد محدودة، وصمم بعضها ليكون مزيناً بالذهب، وبعضها تم تزينه بأشكال مصنوعة من التيتانيوم، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وحملت أغلى نسخة من الهواتف المذكورة اسم "Yong"، وتم تزيينها بزخارف على شكل تنين من الذهب من عيار 24 قيراطاً، وعناصر من التيتانيوم مع طلاء PVD باللون الأسود، إضافة إلى أحجار من الماس، وتأتي هذه الأجهزة بذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، أما أسعارها فتبدأ من 980 ألف روبل (نحو 11 ألف دولار).

أما نسخة "برج الحوت" من هذه الهواتف فزينت بالتيتانيوم والفضة وأحجار الياقوت، وحصلت على ذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، وأسعارها تبدأ من 6800 دولار تقريبا.

وأطلقت "Caviar" أيضا نسخة من هذه الهواتف لأصحاب برج الحمل، زينتها بالتيتانيوم ومجوهرات سواروفسكي، وتبدأ أسعار هذه النسخ من 6700 دولار تقريبا.