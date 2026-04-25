BYD تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة في بكين.. فيديو

شفق نيوز- بكين

كشفت BYD خلال فعاليات معرض بكين للسيارات عن سياراتها الكروس أوفر الجديدة "Atto 3" التي حصلت على ميزات ومواصفات تجعلها منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية.

وتأتي السيارة بتصميم عصري وهيكل انسيابي، بطول 466 سم، وعرض 189 سم، وارتفاع 157 سم، ومسافة بين قاعدتي العجلات تبلغ 277 سم، كما جهّزت بعجلات عريضة بمقاس 18 و19 إنش، ما يمنحها انسيابية وثباتا على الطرقات.

وحصلت هذه السيارة تبعا للتسريبات أيضا على نوعين من بطاريات الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP) من إنتاج شركة FinDreams التابعة لـ BYD، بطارية بسعة 57.545 كيلوواط ساعي تعمل مع محرك كهربائي بقوة 322 حصانا، وتكفي المركبة لقطع 540 كلم بالشحنة الواحدة، وبطارية بسعة 68.5 كيلوواط ساعي، تعمل مع محرك كهربائي بقوة 322 حصانا، تكفي لقطع مسافة 630 كلم بالشحنة الكاملة.

ومن أبرز ما تتميز به هذه المركبة تبعا للتسريبات هي تقنية الشحن الفائق السرعة، إذ يمكن شحن البطارية من 10 إلى 70% في 5 دقائق فقط، ومن 10 إلى 97% في تسع دقائق، حتى في درجة حرارة تصل إلى -30 درجة مئوية، لا يزيد وقت الشحن إلا بمقدار 3 دقائق فقط، مما يجعل السيارة منافسا قويا في أسواق السيارات الكهربائية حول العالم.

وحصلت السيارة أيضا على ميزات أمان متنوعة مثل ميزة النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ومانع انزلاق على المنعطفات والطرق الزلقة، ووسائد هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام المحافظة على المسار على الطرقات السريعة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وصرح ممثل شركة BYD لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه من المفترض أن تعرض السيارة للبيع في النصف الثاني من العام الجاري، وسيتراوح مبلغ الحجز المسبق لها ما بين 140 و180 ألف يوان صيني (ما يعادل تقريبا 20,400 إلى 26,200 دولار أمريكي).