BBC تُوسّع شراكتها مع شفق نيوز وتُطلق بودكاستها الأكثر رواجًا على منصتها الإنجليزية

شفق نيوز/ بغداد- دبي- لندن

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع شفق نيوز، عبر اختيار المنصة الإنجليزية للوكالة لإطلاق مجموعة من أشهر وأهم برامجها الصوتية "البودكاست" في المنطقة العربية والمنطقة.

ويأتي هذا التوسع ليضيف بعدًا جديدًا إلى العلاقة المتنامية بين المؤسستين، حيث ستُتاح لجمهور شفق نيوز إمكانية الوصول إلى مكتبة ثرية من إنتاج BBC تضم بودكاستات عالمية مثل World of Secrets وThe Lazarus Heist وGood Bad Billionaire و13 Minutes to the Moon وThe Global Story، وذلك ضمن قسم صوتي جديد على موقع شفق نيوز باللغة الإنجليزية.

وتتنوع مواضيع هذه السلاسل الصوتية بين التحقيقات العميقة، والتاريخ السياسي، والتكنولوجيا، وقصص النجاح والفشل لرواد الأعمال والمشاهير، ما يجعلها من أكثر البرامج استماعًا وتأثيرًا حول العالم.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتفاق الشراكة الموقّع سابقًا بين المؤسستين، والذي يُعد الأول من نوعه لموقع إخباري عراقي، ويقضي بنشر محتوى من إنتاج "BBC نيوز عربي" عبر منصة شفق نيوز. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الوصول إلى محتوى إعلامي موثوق يخدم الجمهور العراقي والعربي، من خلال منصّة تمتلك الحضور والتأثير.

وقال مسؤول في BBC: "بصفتها هيئة بثّ عامة، تعمل خدمة بي بي سي نيوز العالمية على الوصول إلى الجمهور مباشرةً ومن خلال شراكات استراتيجية. إن العمل مع وكالة شفق نيوز، وهي علامة تجارية مرموقة، يدعم استراتيجيتنا للوصول. تُتيح هذه الشراكة محتوى خدمة بي بي سي نيوز العالمية الموثوق والمستقل لجمهور متنوع وواسع في العراق والمنطقة ككل".

من جهتها، رحّبت وكالة شفق نيوز بهذه الخطوة، واعتبرتها تأكيدًا على ثقة المؤسسات الإعلامية العالمية بمكانة الوكالة كمصدر موثوق ومؤثر، وقالت في بيان: "هذه الشراكة تمثل تطورًا استراتيجيًا في رؤيتنا لتعزيز المحتوى التفاعلي والمعرفي، كما تمنح جمهورنا فرصة الوصول إلى محتوى صوتي عالي الجودة لا مثيل له في المنطقة".