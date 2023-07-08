99% من الناس سيشهدون ضوء الشمس في الوقت نفسه اليوم

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، يوم السبت، أن 99% من البشر سيتعرضون اليوم لضوء الشمس في الوقت نفسه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن موقع timeanddate.com الإلكتروني وجد أن معظم سكان العالم يتلقون بالفعل درجة معينة من ضوء الشمس في نفس اللحظة من كل عام.

ويوصف يوم 8 تموز/ يوليو بأنه "اليوم المثالي"، عندما يبدأ الفجر في الساعة 12.15 ظهرًا بتوقيت غرينتش على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، بينما ما يزال الغسق في شرق وجنوب شرق آسيا وهذا العام لا يختلف الأمر.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الادّعاء ظهر لأول مرة منذ ثلاث سنوات على منشور على موقع Redditحيث شارك المستخدم "جيدي سواين" صورة من خريطة العالم ليلًا ونهارًا، مدّعيًا أن 99% من سكان العالم كانوا بين الفجر والغسق يوم 8 تموز الساعة 11:15 بالتوقيت العالمي المنسق.

وزعمت نسخة منتشرة على نطاق واسع على "تويتر" أن 99% من السكان يمرّون بضوء النهار في تلك اللحظة، قائلة إن هذا اليوم يجب أن يكون له اسم ويجب أن يكون عطلة.

ومن خلال الصورة المنشورة على حساب "تويتر"، يمكنك معرفة أن معظم مناطق العالم الأكثر اكتظاظًا بالسكان تتلقى بعض ضوء الشمس في الوقت المعني، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا ومعظم آسيا.

وزعم موقع Timeanddate.com أنهم قاموا بتحليل الأرقام ووجدوا أن نحو 7.7 مليار شخص يحصلون على درجة معينة من ضوء الشمس في ذلك الوقت واليوم بالذات.

وبالتالي فإنّ نحو 7.7 مليار شخص تقريبًا أي 99% من سكان العالم على جانب الكوكب الذي تضيئه الشمس.

وأكثر من 6.4 مليار شخص كانوا في النهار، بينما كان أكثر من 1.2 مليار شخص يعاينون من الشفق.

لذلك، مع حصول 83% منا على ضوء الشمس المباشر و16% يحصلون على ضوء الشمس غير المباشر، فإن الادعاءات تبدو صحيحة إلى حد ما.

وختمت الصحيفة أن هذا يحدث في نطاق كامل من التواريخ، ولكن فقط في وقت محدد من اليوم، داعية إلى اغتنام تلك اللحظة المثالية التي يمكنك مشاركتها مع معظم البشر.