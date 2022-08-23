96 عاما ولم تغير طعامها.. الطاهي الخاص بالملكة اليزابيث يكشف أكلاتها المفضلة

شفق نيوز / كشف طاهٍ سابق للعائلة المالكة، اليوم الثلاثاء، عن الطعام المفضل للملكة اليزابيث والتي دأبت على تناوله منذ 96 عاماً، فيما بيّن أنها لا زالت وفية للنكهات البريطانية، كما كشف عن سبب يدفعها لفصل الطاهي بشكل مباشر.

فلطالما تحدث العديد من الموظفين السابقين فى العائلة المالكة عن حب الملكة لشرب الشاى بعد الظهر، وقد أكد العديد منهم أيضًا ما تحب الملكه تناوله، وعلى الرغم من أن الملكة البالغة من العمر 96 عامًا قد أتيح لها على مدار العقود العديد من الفرص لتطوير طعامها أكثر، لكن يبدو أن الملكة إليزابيث الثانية، ظلت وفية للنكهات البريطانية.

ويبين دارين ماكجريدي، رئيس الطهاة السابق الخاص بالملكة إليزابيث الثانية، وجبة الملكة إليزابيث الثانية، الخفيفة التى تتناولها منذ أكثر من 9 عقود، مبيناً أنه "عندما يتعلق الأمر بمنتصف النهار، فملكة بريطانيا مغرمة بشكل خاص بالكعكات وكعكة الشيكولاتة خصوصا، كما إنها اعتادت على تناول شطائر المربى يوميا منذ أن كانت طفلة صغيرة".

ويضيف دارين ماكجريدى، فى قناته على يوتيوب، أن "الملكة تفضل مربى الفراولة المصنوع من الفاكهة التي تم قطفها من أراضى قلعة بالمورال فى أسكتلندا، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "The Sun" البريطانية.

وكجزء من التقاليد الرائعة الشاي بعد الظهر، كشف ماكريدي، الذي يقول إنه عمل طاهيا للملكة لمدة 11 عاما، عن حل الملكة لمشكلة مألوفة لعشاق الكعك البريطانى، "المربى أولا أم الكريمة؟"، وقال فى مقطع مصور منفصل: "كانت الملكة تفضل المربى أولا متبوعا بتلك الكريمة اللذيذة".

وحسب قوله، كانت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً، عاشقة للفراولة الطازجة، وتأكلها ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع فى بالمورال، إذا كانت موجودة خلال الموسم.

وقال ماكجريدى، مازحا: "لكن الويل لأي شخص حاول أن يقدم لها التوت خارج موسمه، إن تقديم التوت على مائدة العشاء فى يناير يعنى الإقالة".

وعمل الشيف الملكى السابق، دارين ماكجريدي، لدى العائلة المالكة لما يقرب من عقدين من الزمن، بعد أن تلقى تدريبه الرسمى في فندق سافوي في لندن، وبعد خدمة الأسرة لمدة 15 عامًا، تحول ماكجريدي منذ ذلك الحين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة بعض الأفكار التي تعلمها في الطريق من خلال نشر العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب.